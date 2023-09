Si jeton astronauti Frank Rubio në hapësirë ​​për një vit të tërë!

Pasi theu rekordin në fillim të këtij muaji për kohën më të gjatë të vazhdueshme të kaluar në hapësirë ​​nga një astronaut amerikan, Frank Rubio i NASA -s përfundoi një vit në orbitën e Tokës të enjten.









Jeff Bezos (Blue Origin), Richard Branson (Virgin Galactic) dhe Jared Isaacman (Space X) arritën të gjithë të udhëtonin në hapësirë, me një ekuipazh të vogël që i ndiqte dhe duke përjetuar këtë përvojë të mahnitshme dhe fjalë për fjalë aliene. Fluturimet varionin nga 11 minuta, 1 orë e 12 minuta dhe 2 ditë dhe 23 minuta respektivisht. Megjithatë, edhe dy ditët që Isaacman arriti të kalonte në hapësirë ​​nuk mund të krahasohen me udhëtimin 365-ditor të 47-vjeçarit Frank Rubio, astronautit amerikan të NASA-s, i cili ndodhet në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës që nga 21 shtatori 2022.

Rubio iu bashkua një misioni që supozohej të zgjaste vetëm gjashtë muaj, së bashku me kozmonautët rusë Sergey Prokopyev dhe Dmitry Petelin, të cilët udhëtuan në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS) me anijen ruse Soyuz MS-22. Sidoqoftë, në dhjetor 2022, në ditën e një ecjeje të planifikuar në hapësirë, u zbulua një rrjedhje e jashtme nga anija kozmike ruse, e cila më vonë u përcaktua se ishte shkaktuar nga një përplasje mikrometeori. Për shkak se anija kozmike nuk ishte në gjendje të kthente ekuipazhin, incidenti zgjati qëndrimin e tre astronautëve për gjashtë muaj të tjerë.

Frank theu disi rekordin njëvjeçar për misionin më të gjatë në hapësirë ​​nga një astronaut amerikan. Në fakt, kur ai dhe dy kolegët e tij të kthehen në Tokë më 27 shtator, duke zbritur në Kazakistan, ata do të kenë kaluar 371 ditë rresht në hapësirë. Megjithëse rekordi për shumicën e ditëve të njëpasnjëshme në hapësirë ​​në përgjithësi mbahet nga kozmonauti rus i ndjerë Valery Polyakov për 437 ditët që ai kaloi në orbitë në stacionin hapësinor rus Mir midis janarit 1994 dhe marsit 1995, Rubio arriti diçka që sigurisht nuk është e lehtë.

Sa e vështirë është të jetosh në hapësirë?

Astronautja Karen Nyberg e ekspeditës 36 të NASA-s pozon përpara kamerës së anijes së saj kozmike dhe na tregon se si do të lajë flokët e saj të gjatë bjonde që notojnë lart.

Ai merr një qese argjendi që përmban ujë dhe fillon ta shtrydh me shumë pika të vogla të rrumbullakëta që dalin prej saj. Ajo përpiqet t’i drejtojë drejt kokës së saj, por shumë thjesht shpërndahen në hapësirë. Shampo e saj nuk shkumon dhe nuk ka nevojë të shpëlahet. Pa ujë të rrjedhshëm edhe pse ajo duhet të përdorë një peshqir për të hequr të gjitha papastërtitë nga kafka e saj. Peshqiri i saj do të përdoret pa pushim për një kohë të gjatë pasi është në furnizim të kufizuar në Stacionin Hapësinor.

Ndaj është shumë e kujdesshme se ku e përdor dhe sa e pis. Në fund të videos, Nyberg vendos gjithçka në murin e anijes kozmike dhe shpjegon se si të gjitha pikat e lëshuara nga koka e saj gjatë “banjës” së saj do të përthithen nga sistemi i tyre i ventilimit dhe do të filtrohen për t’u bërë ujë i pijshëm.

Sado e lehtë apo qesharake që na duket të notojmë në ajër si një superhero, jeta në hapësirë ​​është shumë larg nga përditshmëria jonë konvencionale dhe shumë nga rutinat tona janë thjesht të vështira për t’u realizuar. Ashtu si Nyberg, Frank Rubio e kalon gjithë jetën e tij të përditshme duke jetuar pa gravitet, gjë që e bën të vështirë kryerjen e shumë prej aktiviteteve dhe nevojave të tij.

Kozmonautët si ai, ata stërviten deri në dy vjet përpara se të nisin një mision në hapësirë, për t’u përgatitur për kushtet e veçanta të jetesës që do të hasin jashtë Tokës. Në fillim të misionit, Rubio tha se ndjeu të përziera për disa orë ndërsa trupi i tij përshtatej me mungesën e peshës. Ai u ndje më mirë mëngjesin tjetër, shtoi ai, dhe kur të kthehet në Tokë, mund të duhen dy deri në gjashtë muaj që trupi i tij të mësohet të ecë, të qëndrojë dhe të mbajë peshë përsëri.

Ngrënia me një pamje të hapësirës

Në vitin 1961, Yuri Gagarin u bë njeriu i parë në hapësirë ​​dhe personi i parë që hëngri në hapësirë. Në Vostok 1, më 12 prill 1961, Gagarin hëngri mish viçi dhe pastë mëlçie nga një tub alumini duke e futur me forcë në gojë. Sot, Rubio mund të hajë mish pule, viçi, ushqim deti nëse dëshiron, por edhe gjalpë kikiriku, brownies, shije, ketchup, mustardë dhe majonezë. Pijet në dispozicion përfshijnë përkatësisht kafe, çaj, lëng portokalli, lëngje frutash dhe limonadë. I gjithë ky ushqim hapësinor vjen në paketim të disponueshëm, i cili parandalon fluturimin e ushqimit.

Megjithatë, përgatitja e tyre ushqimore ndryshon sipas llojit të ushqimit që hanë. Disa ushqime mund të hahen në formën e tyre natyrale, të tilla si brownies dhe fruta. Ushqime të tjera kërkojnë shtimin e ujit, si makarona dhe djathë ose petë. Sigurisht, ka një furrë në stacionin hapësinor për të ngrohur ushqimin në temperaturën e duhur, por duke qenë se në hapësirë ​​nuk ka frigoriferë, ushqimi hapësinor duhet të ruhet dhe përgatitet siç duhet për të shmangur prishjen, veçanërisht në misionet me kohëzgjatje të gjatë. Të gjitha sa më sipër çojnë në zgjedhje të caktuara kulinare që duhen bërë në hapësirë, si:

Çaji dhe kafeja- Nuk ka asnjë mënyrë të veçantë për të shtuar krem, sheqer ose ëmbëlsues në pijen tuaj të nxehtë të zgjedhur në hapësirë, kështu që çdo astronaut në ISS duhet të informojë ekipin e shkencës ushqimore se si i pëlqen pija e tij përpara nisjes. Gjithçka që duhet të bëjë astronauti është të shtojë ujë të nxehtë.

Takëmet hapësinore – Çdo astronaut merr paketën e vet me thikën, pirunin, lugën dhe gërshërët. Shumica e astronautëve i shohin lugët dhe gërshërët më të dobishmet. Nuk ka lavaman ose pjatalarëse – enët pastrohen me peceta pas ngrënies.

Kripë dhe piper – Janë të disponueshme, por vetëm në formë të lëngshme. Kjo është për shkak se astronautët nuk mund të spërkasin kripë dhe piper në ushqimin e tyre në hapësirë. Kripa dhe piperi thjesht do të fluturojnë larg dhe do të rrezikojnë të bllokojnë rrugët e frymëmarrjes, të kontaminojnë pajisjet ose të futen në sytë, gojën ose hundën e një astronauti.

Salcë e nxehtë- Që nga vitet 1960, astronautët kanë vënë re se sythat e tyre të shijes nuk funksionojnë me aq efikasitet në hapësirë. Pra, me gjithë menutë dhe opsionet e ushqimit që ndryshojnë vazhdimisht, asgjë nuk duket se mund të kalojë një salcë të mirë të nxehtë ose me të vërtetë ndonjë erëz që mund të shtojë një shije shtesë.

Space Burger – Jo burgeri konvencional që ne të gjithë e njohim. Përdor djathë që del nga tubi dhe në vend të bukës përdoren tortilla. Pse; Tortilla thjesht nuk lë thërrime, të cilat janë të rrezikshme për higjienën e astronautëve dhe për pajisjet e ndjeshme të anijes.

Ushqimi, megjithatë, është veçanërisht i rëndësishëm për astronautët, pasi kërkimet kanë treguar se ai nuk është vetëm lëndë djegëse për ta, por luan një rol jetik në mirëqenien e tyre mendore dhe mund t’u kujtojë atyre shtëpinë. “Ushqimi im i preferuar është pica, kështu që unë thashë: “A mund të më bësh një pica në vend të kësaj?” Dhe NASA e bëri . “Unë mendoj se ishte pica e parë e fluturuar ndonjëherë në hapësirë,” tha astronauti. Don Thomas.

Gjumi në hapësirë

​​Në vitin 1963, Gordon Cooper bëri fluturimin më të gjatë dhe të fundit të Mërkurit në hapësirë: ndërsa ishte në hapësirë, Cooper, në një mision 34-orësh, u bë amerikani i parë që kaloi një ditë të plotë në hapësirë ​​dhe i pari që fle në hapësirë. Por si fle një astronaut në hapësirë? Ai e bën këtë me shumë kujdes dhe është jetike që ta bëjë këtë, pasi mungesa e gjumit mund të shkaktojë lodhje që mund të çojë në gabime gjatë kryerjes së detyrave kritike.

Sot, në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës, ​​një astronaut fle në një ndarje afërsisht sa një kabinë telefonike. Ai përkulet në një thes gjumi të lidhur vertikalisht në një mur, pasi në të kundërt dysheku do të largohej duke krijuar mundësinë e një përplasjeje në ajër. Megjithatë, pavarësisht masave të sigurisë, gjumi vazhdon të jetë një sfidë e madhe për astronautët. Gjëra të ndryshme, të tilla si eksitimi ose sëmundja e lëvizjes, mund të prishin modelin e gjumit të një astronauti. Gjatë periudhës së gjumit, astronautët kanë raportuar madje se kanë pasur ëndrra dhe makthe. Disa madje kanë raportuar gërhitës në hapësirë.

Duke fjetur në hapësirë

Përshtatja për të fjetur në hapësirë ​​kështu kërkon një kohë të gjatë për astronautët, pasi trupi dhe truri i tyre janë mësuar me ritme të caktuara cirkadiane – ciklin 24-orësh të zgjimit dhe gjumit – dhe ndërprerja e tyre mund të shkaktojë vështirësi në gjumë. Pra, si u ndje Rubio për të kaluar 365 netë në hapësirë?