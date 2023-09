‘Trazira’ në Zimbabve/ Modelja e bardhë do të përfaqësojë vendin në konkursin Miss Universe – Video dhe foto

Fitorja e Brooke Bruk-Jackson, një modele e bardhë, në konkursin kombëtar të bukurisë ka shkaktuar bujë në Zimbabve, duke rezultuar në përfaqësimin e vendit për Miss Universe 2023.









Brooke Bruk-Jackson, është një modele 21-vjeçare, e lindur dhe e rritur në vendin afrikan dhe duke fituar konkursin ajo është modelja e parë nga vendi që merr pjesë në Miss Universe pas 22 vitesh ku Zimbabve mungonte.

Në një mbrëmje gala të mbushur me yje të mbajtur në Harare, modelja u kurorëzua fituese e Miss Universe Zimbabve 2023, me kolegët e saj konkurrues të mbledhur rreth saj në duartrokitje ndërsa ajo pranoi me turp kurorën vezulluese.

Deklaratat e fituesit:

21-year-old Brooke Bruk-Jackson, from Harare, was crowned the new Miss Universe Zimbabwe on Saturday night at the Harare Hippodrome. pic.twitter.com/DLwOsA3LY7 — Zimbuzz (@thezimbuzz) September 17, 2023

Duke folur pas fitores së saj, Brooke tha se ndihet mirënjohëse dhe do të përpiqet ta bëjë vendin e saj krenar dhe t’i tregojë botës se çfarë është Zimbabve.

Bashkatdhetarët e Zimbabvesë dhe dy femrat me ngjyrë, Amanda Mpofu dhe Nokutenda Marumbwa u kurorëzuan përkatësisht nënkampionet e para dhe nënkampionet e dyta.

Menjëherë pas kurorëzimit të saj, interneti i Zimbabvesë dhe Afrikës së Jugut u mbush me komente, me shumë njerëz që thanë se Brooke Bruk-Jackson nuk e meritonte nderimin, jo vetëm për shkak të trashëgimisë së saj të dukshme racore, por edhe sepse konkurrentët e saj dukeshin shumë më mirë prej saj.

Miss Universe Zimbabwe 2023, Brooke-Bruk Jackson pic.twitter.com/edQVSsKIik — African Hub (@AfricanHub_) September 18, 2023

Videoja e saj promovuese që prezantohet para konkursit:

Brooke Bruk-Jackson submission for the Miss Universe Zimbabwe 2023 which she later won yesterday pic.twitter.com/752GjS7PgW — Povo News (@povonewstv) September 17, 2023

Në mediat sociale, shumë venë në pikëpyetje vendimin e jurisë, duke thënë se, në vitin 2023, ishte qesharake të kurorëzoje vajzën e kolonëve të bardhë si përfaqësuese të një vendi që ka kohë që ka hedhur poshtë prangat koloniale.

Miss Universe Zimbabve, Brooke Brooke-Jackson, mahniti në një ansambël tradicional të vendit të saj.

Reagim i fortë në mediat sociale

Debati mori një dimension edhe më ndërkombëtar pasi kanali i njohur i stilit të jetesës në Instagram “The Shaderoom” ndau lajmin me shumë amerikanë me ngjyrë që u bashkuan, të tronditur dhe të tmerruar nga vendimi.

Një përdorues i X tha: “Mugabe do të ishte kaq i inatosur!”.

Një përdorues tjetër tha: “Jo, kjo nuk është Miss Zimbabve. Kjo është më shumë si Miss Rodesia!”

Ndërsa një përdorues tjetër tha: “Dita kur afrikanët pushojnë së mos respektuari veten, është dita kur fillojnë të fitojnë respektin që meritojnë… Standardet perëndimore të bukurisë janë mosrespektuese dhe mashtruese, prandaj ata mund të konsiderojnë vetëm një evropian si një Zimbabveane e duhur si Miss Universe!”.

Pavarësisht të gjitha komenteve negative, megjithatë, Brooke Bruk-Jackson ka gjetur një mbështetje me disa fansa që ngrihen për nderin e saj përballë zemërimit publik.

Përdoruesi X deklaroi: “Oh të lutem! Numri i grave të zakonshme që protestojnë kundër fitueses së bukur të Miss Universe Zimbabve 2023, Brooke-Brooke Jackson, është i çmendur. Pse nuk konkurruan ata vetë? Brooke është nga Zimbabveja dhe fitoi! Le ta mbështesim atë dhe të ndalojmë ekspozimin e prirjeve raciste!”.

Brooke Bruk-Jackson lindi dhe u arsimua në Zimbabve përpara se të transferohej në Londër për të studiuar modën. Më vonë ajo ndoqi Institutin e Terapisë së Bukurisë në Cape Town, Western Cape, Afrika e Jugut, ku filloi modelimin.

Kanë kaluar 22 vjet që kur Zimbabve mori pjesë në konkursin Miss Universe. Hera e fundit që vendi mori pjesë ishte në vitin 2001.

Zimbabve ose ish-Rhodesia

Zimbabve është një vend në jug të Afrikës Lindore me një sipërfaqe prej 390,580 metrash katrorë. km dhe një popullsi prej 16,430,022, sipas një vlerësimi zyrtar për vitin 2023. Kufizohet me Afrikën e Jugut, Botsvanën në perëndim, Zambinë në veriperëndim dhe Mozambikun në lindje. Kryeqyteti i saj është Harare. Gjuha zyrtare është anglishtja.

Gjatë kohërave koloniale ishte një koloni britanike dhe quhej Rodezia Jugore dhe më vonë vetëm Rodezia. Vendi aktual doli nga lëvizja për pavarësi e Rodezisë së vetëshpallur në vitin 1965, e cila më pas, dhe nëpërmjet entiteteve të ndërmjetme shtetërore informale, u njoh zyrtarisht si Zimbabve në vitin 1980. Më 11 nëntor 1965, Dita Ndërkombëtare e Përkujtimit për viktimat e dy luftëra botërore, kryeministri i bardhë i Rodezisë Ian Smith nënshkroi Deklaratën e Pavarësisë së Njëanshme të kolonisë së fundit britanike në Afrikë. Me gjestin e tij simbolik, Smith, një pilot i kolonisë britanike në Luftën e Dytë Botërore, donte të kujtonte shërbimet e ofruara nga minoriteti i bardhë, i cili numëronte vetëm 220,000 kolonë, ndaj kurorës britanike në të gjitha momentet kritike të historisë së fundit.

Kështu ai shpresonte të moderonte reagimet e Londrës, e cila e kishte paralajmëruar për dënime të rënda, duke këmbëngulur në parimin e shumicës, që nënkuptonte transferimin e pushtetit te 4.000.000 zezakët. Për të forcuar rastin e tij, Smith pretendoi se Mbretëresha Elizabeth II e këshilloi kryeministrin Harold Wilson “të mos i shiste të bardhët” dhe për të mbështetur pretendimet e tij ai prodhoi një letër të shkruar me dorë nga Mbretëresha që dëshironte një zgjidhje të lumtur të mosmarrëveshjes në Londër – Salisbury. Këto manovra nuk e shpëtuan Ian Smithin as nga sanksionet e rënda të Anglisë, as nga protesta e komunitetit ndërkombëtar dhe as nga kryengritja fatale e shumicës zezake.

Në vitin 1975, pozicioni ndërkombëtar i Rodezisë u përkeqësua pas pavarësisë së Mozambikut, ndërsa u denoncua nga shumica e anëtarëve të Komonuelthit Britanik për regjimin e tij racist. Probleme të tjera të brendshme (lufta guerile) me të cilën u përball, si dhe konfliktet me shtetet fqinje, e vështirësuan pozicionin e saj. Ian Smith promovoi një demokratizim të moderuar të regjimit duke ruajtur privilegjet e pakicës së bardhë. Më në fund, në vitin 1979, në një konferencë të mbajtur në Londër, u arrit një kompromis midis Smith dhe liderëve rodezianë të zinj për të krijuar një qeveri të shumicës me një parlament multiracor. Në prill 1980 ata arritën një marrëveshje që çoi në krijimin e një regjimi të ri dhe krijimin e shtetit të Zimbabve.

Në këtë kohë nga popullsia totale e vendit, vetëm 30,000 janë të bardhë.