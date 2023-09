Në muajin e tetë të shtatzenisë, Xhensila Myrtezaj publikon fotot e veçanta me barkun e rrumbullakosur

Këngëtarja e njhohur Xhensila Myrtezaj është në pritje të fëmijës së saj të dytë.









Artistja e cila është në pritje të një djali, ka realizuar një set shumë të veçantë fotografik ku në pah duhet barku i saj goxha i rrumbullakosur. E veshur me një fustan të bardhë të gjatë dhe flokët e saj të lagura, në fotot e realizuara nuk mungoi as Bes Kallaku me vajzën e tyre Ajkën.

Krahas fotove të publikuara, artista shkroi: “Psalm 127.’3-5”

Kujtojmë se këngëtarja prej disa kohësh përflitej se ishte në një pritje të ëmbël dhe këtë lajm ajo vendosi ta konfirmonte bë ditëlindjen e vajzës së saj Ajkës duke zbuluar kështu edhe gjininë e bebit.