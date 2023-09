“Një Pasha në Misir, por shtëpia s’ka hair”!

Kështu thuhej dikur për dikë që jashtë familjes, fshatit dhe vendit ishte gjithë nam, bujë, tituj e grada! Mirëpo, vendi, fshati dhe konaku i tij “ nuk kishin hair” sepse “ Pashai” kujdesej për famën dhe lavdinë e vet, pa ia ditur për të tjerat!

Pak a shumë kështu po ndodh me qeveritarët e sidomos Kryeministrin tonë kur “ java shtatë dhe dita tetë” e gjen në çdo cep dhe sebep nëpër dynja, a thua se ka në dorë fatet e botës! Dy rastet më të fundit ishin kryesimi i OSBE-së më 2020, Samiti i BE-së në Tiranë në dhjetor 2022, të cilat Rama « i vodhi » falë mjeshtërisë me skupe dhe spektakle mediatike të çastit, ndonëse ato kishin dhe kanë fare pak të bëjnë me zgjidhjen/ lehtësimi e problemeve.

Kulmi natyrisht ishte më 20 Shtator, kur Rama drejtoi një seancë publike të Këshillit të Sigurimit të OKB-së në Nju Jork kushtuar Ukrainës, ku siç pritej bëri lajm me ndërhyrjen e njohur ndaj ambasadorit rus në OKB. Por, prapë, ndonëse qortoi « ustain » nuk e bëri këtë dhe për «çirakun» e tij të Beogradit! Gjithsesi, dha një imazh të pëlqyeshëm, edhe pse atje, ndërhyrje të tilla, madje shumë më të forta janë rutinë e përditshme, tip « zhurmuesa » por pa ndikuar aspak në ecurinë e proceseve dhe në fuqinë vendimarrëse të « pesë të mëdhenjve » në KS të OKB-së ; se dhjetë të përkohshmit e tjerë dy vjeçarë dihet se janë më tepër « garnityrë »

Mirëpo, anëtarësimi ynë në forumin më të lartë të sigurisë së OKB-së ( 2022 – 2023) dhe kryesimi i tij dy herë me nga një muaj, edhe pse arritje e shënuar e cila nuk u realizua brenda natës, sjell vetëm pak imazh dhe ndonjë përfitim në pasurimin e përvojës tonë diplomatike, të cilat nuk “ta mbushin lugën ndaj dhe nuk të ngopin”. Veç kësaj, ai forum sado i lartë dhe problematik siç është bërë, fare pak është i ndjeshëm dhe i prekshëm brenda vendit; kjo sepse ai nuk ka asnjë ndikim në forcimin e demokracisë, ca më tepër kur aty ku « la nam Rama » kanë drejtuar dhe diktatorë famëkeq; anëtarësimi ynë atje ka zero ndikim në rritjen ekonomike dhe në perspektivën/përshpejtimin e negociatave të anëtarësimit në BE; më tej, asnjë rol në lehtësimin nga barra e sfidave, telashave dhe skandaleve të padëgjuara më parë në Tiranë për qeverinë dhe vendin në përgjithësi.

Aq i vërtetë është ky pohim sa shijen e hidhur dhe barrën e tyre të rëndë Rama e ndjeu keq gjatë dhe sidomos mbas përplasjes me Ambasadorin rus aty në Pallatin e Qeltë. Se as 350 km më larg, në Gjykatën Federale në Uashington, dy ditë më vonë do t’i hapeshin “ petët lakrorit” fajësisë së McGonigalit, ku përmendet shumë herë dhe emri i Kryministrit tonë; kur Dhoma e Përfaqësuesve sapo i kishte dhënë ultimatum FBI-së që të dorëzonte dokumentat përkatëse të atij skandali tronditës. Po në Uashington, tanimë në selinë e Gjykatës autoritare të Bankës Botërore, sapo ishte çelur seanca e parë e padisë së një firme gjermane që kërkon 40 milionë dollarë dëmshpërblim nga Shqipëria! Vjet po ajo gjykatë vulosi « megagjobën tjetër për 120 milionë Euro që shteti ynë do t’ia shlyejë Beketit « një më një si Çeçua» !

Goditjet e tyre të para “ sizmike” u ndjenë menjëherë; jehona e Nju Jorkut u shua si « flakë kashte » nga akull ftohtësia e të « mëdhenjve » nga Uashingtoni ; jo më takim, por as një foto të vetme me Biden, Blinken dhe Escobar që ishin aty ngjitur, por u larguan pa asnjë shtrëngim duarsh! Dhe një takim me Juri Kim nuk u përmend fare nga pala jonë! Sa për Shtëpinë e Bardhë ajo duket aq e largët dhe e pakapshme, sa të kujton shprehjen «hip këtu dhe shiko Stambollin» ! Ndonëse « dhe « Sulltani » i ri ia ka mbyllur vërtet portat « pashait « tonë!

Gjithsesi, shqetësimi më i madh është se ndonëse “ lideri global » mbeti duke ligjëruar e mësuar të tjerët në metropolet ndërkombëtare, “ konaku” i tij, Shqipëria nuk « po sheh hair dhe prokopi ». Megjithë rrahjen e gjoksit dhe spektaklet mediatike nëpër botë, ku hiqemi si europianistë më të bindur dhe se vetë Brukseli me bashkëthemeluesit e BE-së apo « më katolikë se vetë Papa » brenda vendit, siç nënvizonte dy javë më parë një gazetë prestigjioze gjermane, qeveritarët tanë shfaqen primitivë, duke shkelur “ me të dyja këmbët » ligje, traktate dhe të drejtat themelore, shtypin, median, duke qesëndisur opozitën, me afera dhe skandale me emra drithërues, me krimin e organizuar dhe korrupsionin galopantë, qarkullimin dhe pastrimin e parave të pista, kanabizimin e vendit që nuk po don t’ia dijë fare për heroizmin e policisë! Le pastaj largimin masiv, sidomos të rinisë dhe fëmijve që po ia “ nxjerr bojën” spektakleve të “ Pashait” tonë!

Për ironi të fatit, sa më shumë suksese jashtë, aq më shumë dështime « korrim » brenda vendit, ku me ndonjë përjashtim tejet të rrallë mbizotërojnë treguesit negativë social – ekonomikë; doemos kështu ndodh kur jashtë kritikon të tjerët dhe kërkon përgjegjësi kolektive, ama brenda flet e bërtet vetëm për “ faje personale”, duke e hequr nga fjalori politik përgjegjësinë politike, morale dhe institucionale.

Në Tetor 2014 isha diplomat në Ambasadën tonë në Bruksel, kur Rama ishte i pari Kryeministër që shkoi mbas 70 vitesh në Beograd dhe u takua me Presidentin Vuçiç. E ndjemë dhe atje jehonën pozitive ndërkombëtare të asaj vizite, me shpresën se do të çelej vërtet një erë e re për paqen dhe sigurinë në rajon; me besimin se kjo lidhje e re do të vijonte me njohjen e Pavarësisë së Kosovës dhe forcimin e bashkëpunimit rajonal në integrimin në BE, kur dhe Procesi historik i Berlinit sapo ishte lançuar nga vetë Kancelarja Merkel.

Mirëpo në « konaket tona” në Tiranë dhe në Prishtinë filloi dhe vijon të ndodhë krejt e kundërta. Gjithë këto vite kemi dëgjuar kryesisht fjalë të mira dhe premtime të thata për Kosovën e mbledhje qeverish me flamuj dhe simbole patriotikë. Por, për fat të keq, diplomacia jonë Kryeministrore u kthye në avokate e zëshme dhe e zellshme e Serbisë dhe në oponente aspak konstruktive kundër Prishtinës.

Dihet tashmë se si bashkë me Beogradin dhe Shkupin, Tirana zyrtare krijoi tri vjet më parë “Ballkanin e Hapur”, duke sfiduar BE-në e sidomos Kosovën e duke i « bërë fresk » Serbisë. Rama nuk la vend pa folur me zë të lartë në favor të “Ballkanit të Hapur” si projekti më i madh për paqen, madje si model dhe për BE-në; por në fakt, ajo nismë gjysmake siç dihet na prishi dhe « mes vedi », me Kosovën; ajo doli një një « supë e prishur » që dhe aleatët tanë nuk po e “përtypnin” dot. Derisa vetë Rama e shfryu dhe atë si tollumbace një ditë qershori në Podgoricë, se demek e kishte përmbushur misionin!

Çuditërisht, avokatia jonë e pashpjegueshme dhe e panevojshme në favor të Beogradit u thellua dhe më shumë edhe pas agresionit rus ndaj Ukrainës, duke mirëkuptuar, mbrojtur dhe përligjur qëndrimet serbe në kundërshtim me linjën e BE-së dhe të SHBA-ve në forumet më të larta partiake dhe shtetërore kudo në botë! Po, kemi dëgjuar, ama me “zë të mekur” dhe ndonjë kritikë ndaj Beogradit, por sa « për të larë gojën » dhe për t’i « hedhur hi syve » publikut, ndërsa për liderët dhe politikën e Prishtinës çfarë nuk është thënë me «gjuhë shpate »!

« Saga» jonë e hidhur diplomatike me Kosovën u përkeqësua muajt e fundit me incidentet e njohura, me propozimet famëkeqe të draft – asociacionit të komunave me shumicë serbe, të një konference ndërkombëtare për Kosovën, ide të cilën e përsëriti dhe më 24 Shtator si rrugëzgjidhje absurde dhe tejet të rrezikshme për shmangien e tensioneve më të fundit të dhunshme në veri të Kosovës. Për të ardhur te anullimi i njanshëm në momentet e fundit i mbledhjes së përbashkët të dy qeverive më 14 Qershor. Derisa erdhi pastaj pasoja, refuzimi i Kurtit për ta pritur Ramën në Prishtinë dhe mungesa e tij në Tiranë më 15 Korrik në Samitin Informal!

Se sa keq e ka humbur toruan « pashai » ynë që ligjëron aq bukur jashtë u pa dhe më 24 Shtator e në vijim; shihni, asnjë telefonatë për t’i shprehur solidaritetin vëllazëror Kryeministrin Kurti; në postimin e tij në rrjetet sociale meazallah se përmend fjalën « serb »; madje harron dhe minimumin e sjelljes njerëzore dhe politike, të shprehë ngushëllimet për heroin e policisë së Kosovës; u kujtua ta bënte të nesërmen fare thatë, por pa uruar shërimin e shpejtë të heronjve të plagosur të policisë së Kosovës, edhe pse atyre iu thur himni në « Times Square » në Nju Jork! Shyqyr që dy ministra kryesorë shkuan në Prishtinë në homazhet e rastit!

10 vite më parë, kur Rilindja erdhi në pushtet premtoi « zero probleme » me fqinjët. Filloi me yrysh dhe bujë të madhe tratativat për një marrëveshje më të mirë mbi Detin me Greqinë se ajo e vitit 2010. Ishin bërë gati dhe festat e Pashkëve në Korçë për nënshkrimin e Marrëveshjes, por aty pa pritur “ filmi u pre”. Pastaj Rama i rifilloi orvajtjet diplomatike pa pyetur askënd dhe mbasi « i ngeci sharra në gozhdë » tre vjet më parë reklamoi me të madhe Hagën si sukses dhe zgjidhje magjike. Deri tani askush nuk e thotë dot se çpo bëhet dhe dosja « fle gjumë » në Tiranë. Mirëpo, « Pashain» tonë e tradhtoi sërish situata brenda vendit. Beleri i arrestuar dhe që mbahet mbi 3 muaj në paraburgim, kur mund të hetohej fare mirë në gjendje të lirë, sepse nuk është kriminel apo vrasës dhe të bënte betimin ka helmuar sërish marrëdhëniet me Greqinë. Refuzimi për Ramën nga Mitsotakis për në darkën informale të 21 Gushtit në Athinë me rastin e 20 vjetorit të Deklaratës së Selanikut ku ishin gjithë liderët e rajonit bashkë me Von der Leyen dhe Charles Michel është ogur i keq për procesin tonë të integrimit europian që dhe kështu është tejet problematik, me kosto që do paguhen sërish brenda vendit. Gjithsesi, nëse kjo qeveri e ka seriozisht anëtarësimin në BE, në vend të ofshamave diplomatike urojmë që t’i thërasë mendjes » dhe të na nxjerrë nga ky qorrsokak i ri që nuk dihet se sa mund të zgjasë. Veçse as me « bust » dhe as me « burg » por me besim të ndërsjellë, jo “ majë më majë” sepse “ uthulla e fortë prish enën e vet”!

Ca më tepër kur “bathët nuk duken mirë” as me Brukselin dhe BE-në. Mos shihni buzëqeshjet dhe mirësjelljen tipike perendimore deri te “ i dashur Edi” dhe eufemizma të tjerë diplomatikë. Problemi me BE-në është se ajo vepron në bazë të dokumentave zyrtare dhe të vendimeve të 27-shes. Në këtë drejtim « Pashai » ka shumë siklete, afera dhe skandale të brendshme, të cilat janë shkruar “ e bardha në të zezë” dhe te Raporti më i fundit i 7 Gushtit i Komisionit Europian ku skanohen shumë telashe dhe paudhësi demokratike. Doemos kështu do të ndodhë kur ti mburresh në Bruksel, Berlin e Paris dhe premton reforma, por brenda vendit, në Tiranë, sa kthehesh urdhëron dhe imponon miratimin e ligjeve dhe reformave që bien ndesh me të drejtën perendimore. Dhe kur ato të thonë hiq dorë, ti u tregon sovranizmin, a thua se po kërkon të dalësh dhe jo të hysh në BE!

Për pasojë, pa mohuar aspak demarshet dhe hapat diplomatike jashtë vendit, në vend që të kërkojmë të bëhemi “ pashallarë në Misir” sepse “nuk i kemi as këllqet” është më e udhës që të rregullojmë gjendjen brenda vendit, pa spektakle të kota, sulltanete& salltanete, rekorde dhe gjigandizma; mjaft të sigurojmë jetë normale për njerëzit, me paga dhe pensione dinjitoze, me siguri, me higjienë, me mundësi të barabarta, të frenojmë largimin e tyre e sidomos të trurit në vend. Le ta kuptojnë më në fund qeveritarët tanë se të keqen e kemi nga brenda, ndaj atë do ta rregullojmë ne po nga brenda, ndryshe nuk kemi shans dhe sikur të na zgjedhin anëtarë të përhershëm të KS të OKB-së apo dhe të drejtojmë çdo ditë ne forumin e lartë, gjithsesi nam prishur të OKB-së.