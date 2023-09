Stiven tregon ëndrrën e binjakëve Shpendi: Duam të luajmë bashkë te Interi

Stiven dhe Kristian Shpendi po bëhen pak nga pak emra të njohur në futbollin e rëndësishëm. Stiven ka siguruar këtë verë kalimin nga Çezena në Serinë C te Empoli në Serinë A dhe ka debutuar në elitë duke marrë mjaft vlerësime. Ndërsa vëllai i tij binjak po e zëvendëson më së miri te Çezena, me rolin e qendërsulmuesit me gola dhe asiste në këtë start të sezonit.









Ëndrra e të dyve është që të luajnë në elitë dhe të bëhen të famshëm në futbollin italian, siç shumëkush ka parashikuar që kur shkëlqenin në radhët e skuadrës së të rinjve të Çezenës. Dhe të dy duket se kanë një klub në mendje.

Ka qenë vetë Stiven ai i cili ka zbuluar në një intervistë për “Eleven Sports” se cila është ëndrra e dy ”binjakëve të tmerrshëm” siç i quanin në vitin te të rinjtë e Çezenës. “Që kur ishim të vegjël, kemi bërë gjithmonë tifo për Interin. Një ëndërr e përbashkët do të ishte të luanim në Serinë A së bashku te Interi”, kishte shpjeguar këtë fundjavë Stiven, vetëm pak minuta para se të zbriste në fushë si titullar në Serinë A, pikërisht përballë Interit “të tij”.

