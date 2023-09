Angelina Jolie flet për divorcin nga Brad Pitt: Nëse nuk do të ishin fëmijët, nuk do të doja të jetoja

Angelina Jolie ka dhënë një intervistë të plotë, në të cilën nuk ka nguruar të flasë as për aspektet më të errëta të jetës së saj.

Ylli i Hollivudit foli për Vogue dhe foli për divorcin e saj të trazuar nga Brad Pitt dhe atë që pasoi pas tij.

“Isha 26 vjeç kur u bëra nënë. E gjithë jeta ime ndryshoi. Të kem fëmijë ishte ajo që më shpëtoi dhe më mësoi të jem në këtë botë në një mënyrë tjetër”, tha fillimisht ajo.

Siç shpjegoi më pas, nëse nuk do të ishin fëmijët e saj, shumëçka mund të kishte ndryshuar për të, veçanërisht pas divorcit nga i dashuri 12-vjeçar, Brad Pitt.

“Mendoj se kohët e fundit do të isha tërhequr, në një mënyrë shumë të errët, nëse nuk do të ishin fëmijët e mi dhe nuk do të doja të jetoja për ta. Është më mirë se unë, sepse “dua” të jetë”, pranoi ai.

