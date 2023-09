‘Hija e madhe’ e korrupsionit po trondit Europën/ Gjermania vendos kontrolle në kufijtë me Poloninë dhe Republikën Çeke

Ministrja e Brendshme gjermane Nancy Faeser njoftoi të mërkurën kontrolle të përkohshme në kufijtë e Gjermanisë me Poloninë dhe Republikën Çeke në një përpjekje për të frenuar fluksin e azilkërkuesve.









Faeser u tha gazetarëve në Berlin se “kontrollet fleksibël në vend” në të dy kufijtë do të fillonin “me efekt të menjëhershëm”. Ajo shtoi se këto kontrolle do të alternojnë midis kalimeve të ndryshme kufitare për të goditur trafikantët e qenieve njerëzore, por gjithashtu synojnë të kenë “ndikim sa më të vogël të jetë e mundur tek njerëzit dhe ekonomia”.

Udhëheqësit gjermanë janë vënë nën presion në rritje për të goditur numrin në rritje të azilkërkuesve, shumë prej të cilëve tani po kalojnë kufijtë e Polonisë dhe Republikës Çeke. Rreth 204,000 njerëz kërkuan azil në Gjermani brenda tetë muajve të parë të vitit 2023, 77 për qind më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

Politikanët gjermanë po bëjnë një përpjekje të veçantë për tu dukur më të ashpër ndaj migracionit përpara zgjedhjeve shtetërore në Bavari dhe Hesse më 8 tetor.

Në një tubim politik në Bavari gjatë fundjavës, kancelari gjerman Olaf Scholz e lidhi krizën kufitare me një skandal të dyshuar për viza për ryshfet që ka tronditur qeverinë anti-imigruese të Polonisë.

“Unë nuk dua që Polonia thjesht t’i përshëndesë njerëzit dhe më pas të ketë një diskutim rreth politikës sonë të azilit”, i tha Scholz një turme në Nürnberg. Scholz i kërkoi qeverisë polake të “sqarojë” akuzat e fundit se zyrtarët në konsullatat polake lëshuan një numër të madh vizash nëpër Afrikë dhe Azi, duke i dhënë akses në BE në këmbim të ryshfetit.

Anëtarët e partisë së djathtë të Polonisë Ligj dhe Drejtësi (PiS) reaguan me zemërim ndaj sugjerimit të Scholz se kriza kufitare është e lidhur me skandalin e korrupsionit të vizave, me ministrin e jashtëm të Polonisë, Zbigniew Rau, i cili i kërkoi kancelarit gjerman “të përmbahet nga deklaratat që dëmtojnë marrëdhëniet tona të përbashkëta. marrëdhëniet.”

Çështja e kontrolleve kufitare premton të jetë e një ndjeshmërie të veçantë në Poloni, e cila po zhvillon zgjedhjet parlamentare më 15 tetor. Në prag të zgjedhjeve, anëtarët e partisë PiS janë përpjekur të fshikullojnë votuesit polakë me retorikë anti-gjermane dhe duke kërkuar dëmshpërblime për krimet e Gjermanisë naziste.

Varshava madje po peshon nëse do të shkojë një hap më tej, duke kërcënuar se do të “vulos” kufirin me Gjermaninë nga ana e saj për të penguar çdo migrant në Gjermani që të mos përpiqet të hyjë në Poloni.

Rafał Bochenek, një zëdhënës i PiS, tha se Polonia mund të kufizojë hyrjen në kufirin e saj perëndimor për shkak të “fluksit gjigant të emigrantëve të paligjshëm [në Gjermani] gjatë viteve të fundit”.

“Qeveria është duke e analizuar këtë çështje, duke e parë me kujdes situatën”, tha ai për rrjetin Radio Plus.

Është një akt balancues politik me aksione të larta pasi vendosja e kontrolleve në vend mund të ndezë më tej tensionet midis vendeve. Partia në pushtet e Polonisë gjithashtu mund të humbasë mbështetjen mes njerëzve që fajësojnë qasjen konfrontuese të PiS ndaj Berlinit për humbjen e kalimeve të lehta kufitare.

Ministri çek i Brendshëm Vít Rakušan tha të hënën se policia çeke do të bashkëpunojë me homologët e tyre gjermanë për kontrollet kufitare. Faeser ka kërkuar një bashkëpunim të ngjashëm me Poloninë, por ende nuk ka arritur të arrijë një marrëveshje, tha zyrtari gjerman.

Për Scholz-in dhe ministrin e tij të brendshëm, të dy anëtarë të Partisë Social Demokrate (SPD) të qendrës së majtë të Gjermanisë, qëndrimi më i ashpër ndaj migracionit mund të ketë shumë të bëjë me shifrat e anketuara të SPD-së.

Faeser është kandidati kryesor i SPD-së në Hesse dhe kandidon për të qenë kryeministër i atij shteti. Por SPD ka rënë në vetëm 19 për qind në atë shtet, ndërsa Alternativa e ekstremit të djathtë për Gjermaninë (AfD) është në 16 për qind, sipas një mesatare të sondazheve shtetërore të përpiluara nga Sondazhi i Sondazheve të POLITICO.

SPD-ja po përballet gjithashtu me vështirësi në nivel kombëtar dhe po votohet me 17 përqind, pas AfD-së, e cila është me 21 përqind.

Përdorimi i kontrolleve në vend në vend të kontrolleve më gjithëpërfshirëse kufitare i lejon Gjermanisë të anashkalojë rregullat që kërkojnë që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të njoftojnë Komisionin për një muaj përpara se të vendosin kontrolle kufitare brenda zonës së udhëtimit pa pasaporta të BE-së Shengen, tha një zyrtar gjerman për POLITICO.