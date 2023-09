Hillary Clinton tallet me Putinin për zgjerimin e NATO-s: Sa keq, Vladimir. E solle vetë afër aleancën tonë

Hillary Clinton u tall me Vladimir Putin të martën për shqetësimet e tij në lidhje me zgjerimin e NATO-s dhe tha se presidenti rus “e solli afër vetes” me pushtimin e tij në Ukrainë.









“Mbrojtja e demokracisë në Ukrainë, zgjerimi i NATO-s – si një Vladimir mënjanë, shumë keq, e sollët mbi vete”, tha ish-sekretarja amerikane e shtetit, duke shkaktuar të qeshura dhe duartrokitje.

Zonja Clinton po fliste në Departamentin e Shtetit ku zbuloi portretin e saj zyrtar dhe iu drejtua zyrtarëve aktualë dhe ish-zyrtarëve në dhomën e stolisur të ngrënies së shtetit Benjamin Franklin.

“Ne gjithmonë kemi thënë, “njerëzit nuk janë të detyruar të bashkohen me NATO-n. Njerëzit zgjedhin dhe duan të bashkohen me NATO-n”, shtoi ajo.

Udhëheqësi më i lartë sulmoi gjithashtu politikat e ish-presidentit republikan Donald Trump, i cili e mundi atë në zgjedhjet presidenciale të 2016-ës në SHBA.

Ajo shtoi se mund të ketë pasur pyetje të ngritura mbi aftësinë e Uashingtonit për të mbledhur mbështetje për ndihmën e saj për Ukrainën për të shmangur pushtimin rus për shkak të trashëgimisë së zotit Trump për të tjetërsuar aleatët.

“Njerëzit mund ta kenë dyshuar këtë sepse ne kishim djegur kaq shumë ura me aleatët dhe miqtë tanë”, tha ajo.

“Rivendosja e një politike të jashtme… që në fakt sjell njerëzit tek ne, jo i largon ata, do të ishte menduar të ishte jashtëzakonisht e vështirë. Dhe në të vërtetë ishte, por u arrit”, tha ajo dhe falënderoi pasardhësin e saj sekretarin e shtetit Antony. Blinken për “ndihmë për të rivendosur pozitën e Amerikës”.

Zonja Clinton tha se administrata aktuale e Biden-it ndoqi shumë nga prioritetet e administratës së Obamës, në të cilën ajo ishte kryediplomati amerikan.

Duke folur për prioritetet e përbashkëta të Bidenit dhe Obamës, ajo përshkroi shqetësimet e ndërsjella të “zgjerimit të NATO-s, përballjes me agresionin rus dhe menaxhimit të sfidave nga Kina”, ndërsa i hodhi një sy presidentit rus i cili është ankuar prej kohësh për zgjerimin e NATO-s në Evropë dhe ka fajësuar si motiv për pushtimin e tij në Ukrainë.

Ish-zyrtarja e lartë tha me shaka se kishte shumë kohë që nuk kishte parë portretin, i cili e përshkruante atë duke shikuar në distancë në sfondin e një flamuri amerikan të zmadhuar.

“Midis Covid-it, midis mos dëshirës për ta përfunduar atë gjatë administrimit të mëparshëm”, tha ajo me një vështrim kuptimplotë ndaj audiencës, duke tërhequr të qeshura, “ka kaluar një kohë. Dhe unë ndoshta do të jem po aq i befasuar sa të gjithë ju”.

Gazeta Shqiptare