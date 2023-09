Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









SKANDALI, VUÇIÇ SHPALL DITE ZIE PER TERRORISTET QE VRANE POLICIN SHQIPTAR

RAMA: SERBIA PO I FRYN ZJARRIT TE KONFLIKTIT TE ARMATOSUR NE KOSOVE

Kryeministri “mbi palët”: Kosova ta ndajë mendjen, do shkëputet nga miqtë apo do jetë me ta. Serbia duhet të kishte hapur hetim për grupin kriminal

Kërkesa me firmat depozitohet në Kuvend

SPAK vijon hetimet për Ilir Beqjan, BIRN: PD, do hetim parlamentar për 4 koncesione në shëndetësi

Katër kontrata PPP që nga viti 2015 deri në vitin 2019, 3 prej tyre janë në hetim

“Bashkëpunimi me Berishën do të vazhdojë

Humbja në Kukës, Meta: Partia-shtet kontrollon votën qytetare

Sigurimi vullnetar/ Si mund të përfitosh pension më të lartë

Vrasje për hakmarrje në Rrëshen, ekzekutohet 59-vjeçari, sapo kishte dalë nga burgu, detajet

Reforma zgjedhore/ Reporteret e KiE takime veç e veç me Bashën, Berishën dhe Bardhin

Lista me emrat/ Testimi për infermierët, data dhe ora e saktë

Përvjetori/ Tri porositë e At Zef Pllumit për shqiptarët

Serbia mban zi për terroristët, SHBA: “Grupi, i mirëtrajnuar, sulmi, kërcënim për Kosovën”. Rama: “Beogradi po i fryn zjarrit”

OPINION

Përse bastet sportive duhen formalizuar/ NGA PROF. DR. ARBEN MALAJ

Cili është “ilaçi” i vetëm për këtë fantazmë apo kufomë PD?/ NGA XHEVAT MUSTAFA

DOSSIER

“Baba Faja nuk ishte perëndia”, Haxhi Lleshi: Pse u ndalua në 1983 filmi i Sabri Godos

