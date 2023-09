“Uroj të eleminohesh javën e parë të Dancing with the Stars”- Ronaldo Sharka i jep përgjigjen epike Deas

Moderatori i njohur Ronaldo Sharka është një ndër konkurentët e spektaklit “Dancing with the Stars”, i cili do të startojë së shpejti.









Shumë nga miqtë, familjarët dhe fansat e tij e kanë mbështetur ish-banorin e "BBV" në eksperienvcë e tij më të re, ndërsa ndryshe nga ata Deamichele i ka bërë një urimin epik moderatorit.

Teksa ka postuar në InstaStory videon e tij prezantuese, ajo e ka uruar Ronaldon që të eliminohet që javën e parë.

“Suksese! Uroj të eleminohesh javën e parë!”- ka shkruar Dea

Nga ana tjetër nuk ka kaluar shumë kohë dhe moderatori ka reaguar menjëherë duke riportuar foton në llogarinë e tij të Instagram, ai është shprehur që do ta fitojë çmimin e parë vetëm për inatin e Deas.

“Veç për inatin tënd do e fitoj”, është shprehur Ronaldo.