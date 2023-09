“Ushtarë të fatkeqësisë”/ Trupat ruse të Wagner janë kthyer në fushën e betejës!

Mercenarët nga grupi rus Wagner janë kthyer duke luftuar në vijën e frontit në Ukrainë, tha një zyrtar i lartë ushtarak ukrainas për POLITICO të mërkurën.









Disa qindra luftëtarë nga grupi i sunduar dikur nga komandanti tashmë i vdekur Yevgeny Prigozhin u panë duke luftuar në radhët e njësive të ndryshme ushtarake ruse në frontin lindor, tha koloneli Serhiy Cherevatyi.

Mercenarët e Wagner-it kishin luftuar në Ukrainë deri në maj, kur më në fund pushtuan mbetjet e Bakhmutit, një qytet i rajonit të Donetsk-ut, i cili u shkatërrua gjatë nëntë muajve luftime brutale. Wagner ishte i njohur në Ukrainë për prerjen e pamëshirshme të kokës së ushtarëve ukrainas dhe vrasjen e civilëve.

Pasi Wagner u hodh në sulm pas një kryengritjeje të dështuar kundër Kremlinit në qershor të udhëhequr nga Prigozhin – i cili më pas vdiq në një aksident avioni në gusht – shumë nga trupat e tij ose u mirëpritën në Bjellorusi nga sundimtari i saj Alexander Lukashenko ose u vendosën në vendet afrikane ku Rusia ka interesa.

“Wagneritët nuk fshiheshin. Ndoshta ata menduan se kjo do t’i frikësonte ushtarët tanë. Në fakt, kjo tregoi se Rusia ka nevojë për mish të ri”, tha Cherevatyi, zëvendëskomandant i grupit lindor të trupave të Ukrainës për komunikimet strategjike. “Wagneri si organizatë u përfundua në Bakhmut. Tani ushtarët e tyre më me fat dërgohen në Afrikë, ku ka më shumë para. Ata me më pak fat janë kthyer në Ukrainë”.

Ai shtoi se përgjimet dhe zbulimi ukrainas ishin përdorur për të konfirmuar se ish-forcat Wagner ishin kthyer në fushën e betejës në Donbas, por paralajmëroi, “Ne dimë gjithçka rreth tyre”.

Qendra Kombëtare e Rezistencës së Ukrainës raportoi më parë se më pak se 1,000 mercenarë të Wagner mbetën në Bjellorusi që nga shtatori.

“Aktualisht, 200 prej tyre mbeten instruktorë në njësitë speciale të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Bjellorusisë. Pjesa tjetër janë ata që nuk duan të rekrutohen as në PMC-të e reja, as në ministrinë ruse të mbrojtjes”, tha qendra e rezistencës, duke cituar burimet e saj në terren.

Më herët, CNN raportoi se luftëtarët e Wagner janë kthyer në Ukrainë, duke përmendur ushtarët ukrainas që luftojnë rreth Bakhmutit. Kanalet Telegram të Wagner kanë qenë të qeta në Ukrainë, duke postuar aktualisht lajme nga Bjellorusia, Nigeri dhe Mali.

“Nuk shoh asgjë të veçantë në kthimin e tyre. Wagner nuk është më një forcë e fuqishme. Ata që u kthyen nuk janë në një humor të mirë luftarak, pasi ata e dinë se çfarë të presin këtu”, tha Cherevatyi. “Për më tepër, ata tani janë nën kontrollin e Ministrisë së Mbrojtjes.

“Ata e quanin veten ushtarë të fatit, por tani janë më shumë si ushtarë të fatkeqësisë”.