1 ton kokainë e destinuar për në Spanjë është sekuestruar nga policia, arrestohen dy shqiptarë!

Agjentët e Policisë Kombëtare spanjolle, në një operacion të përbashkët me Policinë Gjyqësore të Portugalisë dhe Mbikëqyrjen Doganore të Agjencisë Tatimore, kanë sekuestruar një anije peshkimi pa flamur në ujërat pranë Cape Verde të ngarkuar me 1000 kilogramë kokainë. Operacioni është kryer në bashkëpunim me agjencinë amerikane DEA (Drug Enforcement Administration) dhe Marinën Spanjolle. Gjashtë anëtarët e ekuipazhit të anijes, e cila po lundronte drejt Spanjës, janë arrestuar.









Hetimi është rezultat i kanaleve ekzistuese ndërkombëtare për luftën kundër trafikut të drogës, nëpërmjet të cilave u mor informacion nga agjencia amerikane, e cila paralajmëronte ekzistencën e një organizate kriminale ndërkombëtare që do të tentonte të kryente transferimin e një sasie të madhe të kokainë nga një anije në tjetrën në det të hapur.

Informacioni në dispozicion të hetuesve përkonte me atë të njësive të hetimit kundër trafikimit të drogës të Policisë Gjyqësore Portugeze, për këtë arsye u krijua një operacion i përbashkët për të gjetur vendndodhjen e saktë të transportit të kokainës. Me sinjalizimin e marrë, përgjimi i shpejtë i anijes u projektua si skenari më efektiv për të parandaluar devijimin e drogës në një mënyrë të larmishme drejt Spanjës.

Përplasje në Oqeanin Atlantik nga anija patrulluese ‘Fulmar’

Që nga ky moment, Policia Kombëtare u koordinua me Mbikëqyrjen Doganore të Agjencisë Tatimore për të lokalizuar pikën ku ndodhej mjeti lundrues dhe për të kryer hipjen në të, i cili më në fund u krye nga skafi patrullues i Agjencisë Tatimore ‘Fulmar’ në oqean. Atlantik, 600 milje nga Kepi Verde.

Agjentët vunë re se anija, e quajtur ‘Mathieu’ dhe e regjistruar në portin e Georgetown, po lundronte pa flamur. Prej këtu, autoriteteve të Guajanës iu kërkua të konfirmonin regjistrimin e kësaj anijeje në vendin e tyre dhe të autorizonin transferimin e saj në portin më të afërt spanjoll.

40 balona kokainë në kuvertën e ashpër

Gjatë ndërhyrjes, agjentët gjetën në kuvertën e prapme 40 balona nga ato që zakonisht përdoreshin për transportin e hidroklorurit të kokainës. Nisur nga ngjarjet, agjentët ndaluan gjashtë anëtarët e ekuipazhit të anijes së peshkimit, dy prej tyre me kombësi shqiptare dhe pjesa tjetër me kombësi Guajane, dhe siguruan mjetin lundrues.

Pasi të arrestuarit u transferuan në bordin e ‘Fulmar’, filloi tërheqja e anijes së peshkimit dhe transferimi i saj në anijen spanjolle në portin e Arrecife (Lanzarote).