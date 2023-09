“A dëshiron të provosh të torturosh apo vrasësh një qen? Ia vlen”/ Brenda mendjes së vrasësit të qenve të endacak, tekstet e neveritshme zbulojnë fëmijërinë e shtrembëruar të ekspertit të krokodilit

Pa asnjë gjurmë faji apo dhembshurie, 52-vjeçari Adam Britton foli për viktimat e tij të pambrojtura në mesazhe për “miqtë” e tij në platformën Telegram, madje u jep… këshilla kujtdo që është i interesuar të abuzojë apo edhe të vrasë kafshët.









Sipas Daily Mail, akademiku 52-vjeçar, i cili konsiderohej ekspert i krokodilëve dhe kishte punuar me BBC për nevoja dokumentare mbi zvarranikët, mbante dy llogari në Telegram me emrat “Monster” (“Monster”) dhe ” Cerberus” ( “Cerberus”) nga qeni kujdestar i Hades në mitologjinë greke.

Britton, i cili u deklarua fajtor të hënën e kaluar në një gjykatë australiane me akuza të shumta për abuzim seksual, torturim dhe vrasje të qenve, i përdori këto llogari për të komunikuar me njerëz të tjerë të çuditshëm në platformë të cilët kishin “interesa” të ngjashme, të cilëve më pas do t’u dërgonte video dhe foto që i kishte bërë vetes në “dhomat e torturës” ku ai po keqtrajtonte – shpesh deri në vdekje – qentë.

Në mesazhet e tij, të publikuara nga gazeta britanike, akademiku foli gjatë për fantazitë e tij dhe u kërkoi përdoruesve të tjerë që ta imitonin për të përjetuar kënaqësinë që ai vetë ndjente në përdhunimin dhe vrasjen e kafshëve.

Kujdes pasojnë përshkrimet e ashpra

Veprimet e tij mund të kenë dalë në dritë vetëm vitin e kaluar, por Britton ka marrë kënaqësi nga abuzimi me kafshët si fëmijë, siç pranoi ai në mesazhet e tij.

“Gjithmonë e kam ditur që e kam në vete”, kishte shkruar dikur në një bisedë private.

Për disa muaj në vitin 2021, Britton shkëmbeu mesazhe me një përdorues të Telegramit të quajtur ‘Gorvaged’, të cilin e quajti mikun e tij të ngushtë për shkak të ‘interesave’ të tyre të përbashkët.

“Mbaj mend që kur isha 7-8 vjeç i trajtoja në mënyrë sadiste kafshët e vogla. Më pas e shtypa dhe u kthye në fantazitë e mia më vonë në të 20-at dhe 30-at e mia”, shkroi akademiku në Gorvaged.

Britton e përshkroi veten si një “kafshëtar”, që do të thotë se ai e merr kënaqësinë seksuale nga ushtrimi i dhunës ndaj kafshëve, veçanërisht qenve.

Kjo, thotë ai, ka nisur që kur ishte rreth 12 vjeç. “Pastaj u bë seksuale. Fillova të hipja dhe të kërcej në moshën 13-14 vjeç dhe të hipja në kuaj”.

52-vjeçari u dha këshilla atyre që donin t’i bindnin njerëzit t’i besonin kafshët shtëpiake në mënyrë që t’i abuzonin. “Keni gjithmonë gati një histori të mirë (më të trishtuarat janë më të mirat, p.sh. qeni juaj i varfër ka ngordhur dhe ju dëshironi një tjetër). Ji autentik, miqësor, jo rrëqethës”, ka shkruar ai.

“Pronarët po kërkojnë një shtëpi të mirë, të përjetshme për qenin e tyre të dashur. Sigurohuni që t’u tregoni atyre se do t’ua ofroni atë. Jepni numra telefoni dhe adresa false, largohuni nëse mendoni se diçka nuk është në rregull dhe provoni përsëri më vonë”.

I pyetur nëse ai kishte marrë ndonjëherë një kafshë nga një pronar që qante, Britton tha po. “Sa herë që ka një fëmijë në familje ka lot. Gjithmonë”.

Në një bisedë tjetër me një përdorues të Telegramit të identifikuar në dokumentet e gjykatës si “Llogaria e fshirë 11” në shtator 2021, Britton shkroi: “Kohët e fundit kam pasur një bisedë me dikë se pse më pëlqen të torturoj qentë dhe ja çfarë mendova: Nuk isha i sigurt në fillimisht, por tani jetoj për të. Nuk mund te ndaloj”.

Në nëntor të të njëjtit vit, Britton i pranoi të njëjtit person se ishte ndjerë keq herën e parë që vrau një qen, por “e kapërceu” duke vazhduar të vriste.

Ata patën dialogun e mëposhtëm:

Britton: “A dëshiron të provosh të torturosh apo vrasësh një qen? Ia vlen”

Llogaria e fshirë 11: “O zot, sigurisht që dua. E ke bërë?’

Britton: “Po. Do të ndryshojë jetën tuaj për mirë”

Llogaria e fshirë 11: “Unë me të vërtetë dua të dëgjoj për të. Keni qenë të stresuar?’

Britton: “Hera e parë? Po, mendoj se kisha. Domethënë, patjetër që e kisha. Dhe u ndjeva keq më pas, por kjo kaloi shpejt dhe vrava një tjetër një javë më vonë. Me të nuk ndjeva asnjë pendim. Dhe pastaj një tjetër pasoi dhe një tjetër.”

Pronari i llogarisë së fshirë 11 i tha më vonë Britton se ajo ishte një “frymëzim” për të.

Në bisedat e tij me miqtë e tij, 52-vjeçari ndau video që e shfaqin atë duke abuzuar me kafshët.

Disa nga mesazhet e tij kishin të bënin me vdekjen e papritur të përdoruesit ‘Gorvaged’ me të cilin ishin afruar shumë. “Ndoshta duhet të fshij historinë tonë të mesazheve, por nuk dua. Familja e tij nuk do ta dijë kurrë se sa i respektuar ishte ai në komunitetin tonë të vogël, por mendoj se kjo është për të mirën! LOL! Bëj një dëshirë, jeta është shumë e shkurtër” , ka shkruar Britton për mikun e tij në internet.

Dokumentet e gjykatës gjithashtu bëjnë referencë specifike për videot e abuzimit të fëmijëve të gjetura në kompjuterin e Britton, të cilat ai i mori nga përdorues të tjerë të platformës.

Pronari i llogarisë ‘Clark Kent’ dikur i sugjeroi Britton-it t’i dërgonte një video që tregonte abuzimin e një foshnjeje. Ai u përgjigj: “Do të isha kurioz ta shihja. Në përgjithësi jo për shijen time, por ndonjëherë… e dini ;)’.