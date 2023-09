‘Igli Tare më sjell fat gjithmonë’, Di Biagio pas fitores: Kjo, kthesa e madhe për Dinamon

Dinamo fitoi 0-1 në Laç, kjo për javën e gjashtë të Superligës. Pas dy humbjeve radhazi, Blutë siguruan tri pikë që janë një lloj frymëmarrjeje. Pas ndeshjes për MCN foli trajneri i Dinamos. Luigi Di Biagio tregoi se Igli Tare i sjell fat kur është në stadium, ndërsa ky sukses do jetë një pikë kthese për të tijtë, paçka se dueli ishte me dy fytyra.









“Ishte një ndeshje e vuajtur, jam krenar për djemtë që dhanë gjithçka në fushë. Sot jemi futur me 11-she më ndryshe, në pjesën e parë ia dolëm me sukses, por në pjesën e dytë nuk u treguam aq të mirë, edhe për shkak të kartonit të kuq. Ndërrova disa role të lojtarëve edhe për shkak dëmtimesh, çdo 5 minuta ndodhte diçka. Shpresojmë se kjo do të jetë pika e kthesës për ne. Igli Tare në stadium? Është miku im, kam 20 vite që e njoh dhe më ka sjellë gjithmonë fat. Bëmë një pjesë të parë shumë të mirë, por morëm edhe një penallti kundër që për fat të mirë ishte në pozicion jashtë loje”, tha italiani i stolit të Dinamos.