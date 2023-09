“Ishte mjaft shqetësuese”/ Qytetari ‘tmerrohet’ pasi pa 20 shkaba që kërkonin pre në çatinë e fqinjit (Video)

Një skenë e marrë nga një film horror është video që po qarkullon orët e fundit në Reddit. Njëzet shkaba duket se janë mbledhur në çatinë e një shtëpie dhe po kërkonin me durim prenë e tyre.









Në një skenë të çuditshme dhe shqetësuese, një përdorues i Reddit ka shpërndarë një video që ka bërë bujë në rrjetet sociale. Videoja tregon një grumbullim prej të paktën 20 shkabash të vendosura në çatinë e fqinjit të tij, duke krijuar një pamje të frikshme që ka ngritur shumë pikëpyetje.

Imagjinoni të shikoni nga dritarja juaj një mëngjes dhe të dilni ballë për ballë me 20 shkaba që kërkojnë prenë e tyre. Është një pamje që ndoshta do t’i shkaktonte të dridhura dikujt në shpinë dhe do të shkaktonte shqetësim të menjëhershëm.

Videoja, e ngarkuar nga përdoruesi në Reddit, kapi momentin shqetësues dhe u shoqërua me mbishkrimin: “Të paktën 20 shkaba u mblodhën në çatinë e fqinjit tim”.

“Ishte mjaft shqetësuese, veçanërisht pasi nuk kisha parë kurrë më parë kaq shumë shkaba të mbledhura në një vend. Ajo që shtoi ndjenjën e frikshme ishte se ishte tashmë një ditë e errët pasi zona ishte goditur nga stuhitë’.