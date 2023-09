Kategoria e Parë/ AF Elbasani fiton me Besën dhe merr kreun, Bylis ‘ngjit’ Korabin!

Kategoria e Parë e futbollit në Shqipëri mbylli javën e pestë. Pasditen e së enjtes, duke nisur nga ora 15:00 u zhvilluan pesë ndeshjet e mbetura. Në Fier, Apolonia fitoi 3-0 me Burrelin falë golave të Eneh, Dedgjonaj (out) dhe Shanaj. AF Elbasani fitoi 0-1 me Besën në Luzin e Vogël me gol të Lleshit, teksa merr vendin e parë në renditje.









Bylis fitoi me Korabin falë golit të Trumcit në pjesën e dytë. Në stadiumin e Peqinit, Flamurtari fitoi 0-4 me Lushnjën. Vora fitoi 5-1 me Tomorin, ndërsa dje Kastrioti fitoi 1-0 me Luzin.

Pas kësaj jave AF Elbasani merr kreun e renditjes, me pikë të barabarta me Bylisin. Pas tyre vijnë Apolonia, Vora, Flamurtari dhe Tomori. Në fund Besa, Lushnja, Luzi dhe Burreli.

Kategoria e Parë – java 5:

E enjte

Apolonia 3-0 Burreli (Eneh 23′ Dedgjonaj 32′ (out), Shanaj 66′)

Besa 0-1 AF Elbasani (Lleshi 40′)

Bylis 1-0 Korabi (Trumci 73′)

Lushnja 0-4 Flamurtari (Alexandre 52′, 62′, Pjeshka 68′, Beqja 87′)

Vora 5-1 Tomori (Raboshta 14′, Shani 41′, 71′, Sefa 80′, Prengaj 90+7′)

E mërkurë

Kastrioti 1-0 Luzi (Çela 49′)

Renditja: