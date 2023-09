Meloni shfaqet e qeshur/ Rama poston fotot nga takimi me kryeministren italiane: Mikëpritje vllazërore

Kryeministri Edi Rama ka publikuar një fotoalbum nga pritja zyrtare e homologes Giorgia Meloni në Itali, ku kreu i qeverisë ndodhej për një vizitë zyrtare.









“Në atmosferën e një mikpritjeje vëllazërore e të një vullneti mbresëlënës të palëve italiane”, shprehet Rama.

“Mirëmëngjes dhe me fotoalbumin e një vizite me planin e projekteve konkrete, në atmosferën e një mikpritjeje vëllazërore e të një vullneti mbresëlënës të palëve italiane, për të gjithë raportin e miqësisë tradicionale, krahasuar me partneritetin strategjik, si edhe të interesave të përbashkëta ekonomike, duke çliruar shumë më tepër nga potenciali i madh që ka bashkëpunim mes dy gjuhës, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan ai në një postim në Facebook.