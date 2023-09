Nga Sindroma e Stokholmit në Paris dhe Firence, 8 destinacione të lidhura me çrregullimet psikologjike

Edhe pse Parisi, Londra dhe Venecia janë të lidhura në mendjet tona me romancën, kulturën dhe estetikën e bukur, shumë prej tyre njëkohësisht u referohen sëmundjeve mendore, duke i dhënë emrat e tyre çrregullimeve mendore.









Të gjithë e dinë për sindromën e Stokholmit, në të cilën pengjet krijojnë një lidhje me rrëmbyesit e tyre, por kush e di për të kundërtën e saj? Prandaj, sindroma Lima i referohet rastit në të cilin rrëmbyesit fillojnë të simpatizojnë pengjet. Në mënyrë të ngjashme, 8 qytete të tjera në mbarë botën mbartin një stigmë të keqe: ata kanë një çrregullim psikologjik të quajtur sipas tyre.

Sindroma e qytetit më konkretisht, i referohet një koleksioni simptomash fizike dhe psikologjike që lidhen me jetesën në qytet. Në psikologji, termi “sindromi i qytetit” i referohet kushteve mendore jetëshkurtra të shkaktuara nga mjedise specifike urbane. Disa qytete imponojnë halucinacione, deluzione dhe simptoma të tjera të psikozës mbi banorët dhe vizitorët e tyre.

Megjithëse qytetet, në përgjithësi, janë shoqëruar me një gamë të gjerë kushtesh të shëndetit mendor (të tilla si çrregullime ankthi, psikotike, humori ose varësie), sindromat e qytetit nuk kualifikohen si çrregullime kronike psikologjike që kërkojnë një diagnozë. Përkundrazi, ato janë “sindroma” të pazakonta psikosomatike të shkaktuara nga faktorë të tillë si udhëtimet e shpeshta, shoku kulturor, jet-lag dhe vështirësia për t’u përshtatur me një mjedis të ri.

Më poshtë renditen sindromat më të njohura të qytetit, ndërsa përshkruhet origjina e tyre, si dhe efektet që ato kanë në shëndetin tonë mendor.

Sindroma e Jerusalemit

Sindroma e Jerusalemit, e raportuar për herë të parë në vitet 1930, prek rreth 100 vizitorë çdo vit dhe prej tyre, rreth 40 kërkojnë shtrimin në spital.

Simptoma manifestohet përmes mashtrimit se subjekti është një figurë e rëndësishme biblike. Shembujt e mëparshëm përfshijnë njerëz që besonin se ishin Virgjëresha Mari, Moisiu, Gjon Pagëzori dhe madje edhe vetë Jezusi. Të vuajturit përfundojnë duke predikuar dhe bërtitur në rrugë, duke paralajmëruar kalimtarët për afrimin e kohëve të fundit dhe nevojën për shërim. Shpesh të fiksuar pas pastërtisë fizike, disa rruajnë të gjitha qimet e trupit, bëjnë banjë të përsëritur ose presin me detyrim thonjtë e duarve dhe këmbëve. Simptomat zakonisht zhduken disa javë pas vizitës.

Sindroma e Parisit

E raportuar për herë të parë në vitin 2004, kjo sindromë prek kryesisht vizitorët që vijnë nga Japonia dhe ka mesatarisht 12 raste çdo vit. Të vuajturit, të cilët janë kryesisht në të 30-at e tyre, përjetojnë simptoma të tilla si ankthi, halucinacione – duke përfshirë besimin se dhoma e tyre e hotelit është grabitur, ose se ata janë Louis XIV, “Mbreti i Diellit” i Francës – dhe halucinacione.

Ekspertët besojnë se sindroma e Parisit prek kryesisht turistët japonezë për shkak të vonesës së avionit. Por problemi është aq i rëndësishëm sa ambasada japoneze në Paris mban një linjë telefonike 24 orëshe, duke ndihmuar bashkatdhetarët e prekur të marrin trajtimin e duhur. Shumica e pacientëve përmirësohen pas disa ditësh pushim. Disa janë aq të prekur sa kura e vetme e njohur është kthimi i menjëhershëm në Japoni.

Sindroma e Firences

Kjo sindromë, e cila u raportua për herë të parë në vitet 1980 dhe që atëherë është vërejtur më shumë se 100 herë, prek kryesisht turistët e Evropës Perëndimore të moshës 20 deri në 40 vjeç. Sindroma e Firences është një reagim akut i shkaktuar nga pritja dhe më pas përvoja e pasurisë kulturore të qytetit. Të sëmurët shpesh sillen në spital direkt nga muzetë e Firences.

Simptomat e lehta përfshijnë palpitacione, marramendje, të fikëtdhe halucinacione, ndërsa dy të tretat e të sëmurëve zhvillojnë psikozë të lehtë paranojake. Shumica e të sëmurëve sigurisht që mund të kthehen në shtëpi pas disa ditësh pushimi në shtrat. Kjo gjendje njihet edhe si “sindroma e Stendalit”, sipas shkrimtarit francez që e përshkroi fenomenin gjatë vizitës së tij në Firence në vitin 1817. Kur ai vizitoi Bazilikën e Kryqit të Shenjtë, ku Makiaveli, Mikelanxhelo dhe Galileo, “ishin në një lloj trance…arrita në pikën ku njeriu ndeshet me ndjesi qiellore…Eca me frikën e rënies”.

Sindroma e Venecias

Përkundrazi, më morbide se kushtet e mëparshme, Sindroma e Venecias përshkruan sjelljen e njerëzve që udhëtojnë në Venecia me qëllimin e shprehur për të vrarë veten atje. Vetëm mes viteve 1988 dhe 1995, 51 vizitorë të huaj u diagnostikuan me këtë çrregullim mendor, ndërsa subjektet, burra dhe gra, vinin kryesisht nga Gjermania. Në total, 16 ia dolën me sukses në misionin e tyre vetëvrasës.

Shumë argumentojnë se kjo prirje mund të jetë për shkak të ndikimit kulturor të “Vdekja në Venecia”, romani i autorit gjerman Thomas Mann, i cili më vonë u bë film. Gjithashtu, sipas hulumtimit të kryer mbi fenomenin – kryesisht përmes intervistave me 35 të mbijetuarit – u duk se “në imagjinatën kolektive të njerëzve romantikë, shoqërimi i Venecias me dekadencën dhe varfërimin ishte një simbol dhe simptomë e përsëritur”.

Sindroma e Stokholmit

Dy sindroma të lidhura të qytetit janë të lidhura me situata pengjesh, më e famshmja ajo e kryeqytetit suedez. Sipas artikullit në Names, rreth një në katër nga ata të abuzuar, rrëmbyer ose mbajtur peng zhvillojnë një lidhje të fortë emocionale ose ndjenjën e besnikërisë ndaj rrëmbyesve ose abuzuesve të tyre. Disa madje fillojnë të bashkëpunojnë në mënyrë aktive, duke kaluar kufijtë nga viktima në autor.

Kjo sindromë e ka marrë emrin nga një grabitje bankash e kthyer në situatë pengje në Stokholm në verën e vitit 1973. Grabitësit mbajtën peng katër punonjës të bankës për gjashtë ditë, i lidhën me dinamit dhe i mbyllën në një kasafortë. Pas negociatave për dorëzimin e grabitësve, pengjet thanë se ndjenin më shumë frikë nga policia, mblodhën para për mbrojtjen e rrëmbyesve dhe refuzuan të dëshmonin kundër tyre. Madje, një nga pengjet ishte fejuar me një nga kapësit e saj.

Sindroma Lima

Më pak e njohur, sindroma Lima përshkruan saktësisht të kundërtën e sindromës së Stokholmit – domethënë, rrëmbyesit zhvillojnë lidhje pozitive me pengjet e tyre. Gjatë një grushti shteti në kryeqytetin peruan në dhjetor 1996, anëtarët e Lëvizjes Revolucionare Tupac Amaru morën peng 600 vizitorë në ambasadën japoneze. Por rrëmbyesit ndjenë aq shumë ndjeshmëri për të ftuarit, saqë i lanë shumicën prej tyre të largoheshin brenda disa ditësh, duke përfshirë njerëz me “vlerë të lartë” si nëna e presidentit të atëhershëm të Perusë. Pas katër muajsh negociata të stërzgjatura, të gjithë pengjet përveç njërit u liruan.

Sindroma e Amsterdamit

Sindroma e Amsterdamit i referohet sjelljes së burrave që ndajnë foto të grave të tyre të zhveshura, ose të tyre duke bërë seks me gratë e tyre, pa pëlqimin e tyre, kryesisht në internet. Termi besohet se i referohet Qarkut të Dritave të Kuqe të Amsterdamit, ku gratë e prostituuara janë të ekspozuara ndaj publikut pas dritareve të shtëpive. Ky emër u krijua nga një seksolog nga Universiteti La Sapienza në Itali dhe u bë publik për herë të parë në vitin 2008 në një konferencë të Federatës Evropiane të Seksologjisë në Romë.

Sindroma e Detroit

Sindroma e Detroitit nuk është aq një sindromë e shëndetit mendor sa është një formë e diskriminimit të moshës. Sipas tij, punëtorët e një moshe të caktuar zëvendësohen nga ata që janë më të rinj, më të shpejtë, më të fortë dhe të pajisur me aftësi të reja që i përshtaten më mirë vendit modern të punës. Sindroma, e raportuar në vitin 2011, e ka marrë emrin e saj nga Detroit, dhe më konkretisht nga reputacioni i qytetit si një qendër e prodhimit të automjeteve, ku modelet më të reja të automjeteve zëvendësonin ato më të vjetrat rregullisht.

Sigurisht, të gjitha sa më sipër nuk janë arsye për t’ju penguar të vizitoni destinacionet e preferuara të lartpërmendura. Vetëm kini kujdes nëse ndjeni simptoma që ju bëjnë të mendoni se jeni Moisiu ose ndonjë personazh tjetër biblik.