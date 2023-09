Peshqit shndërrohen në Piranja dhe demi nuk harron kurrë asgjë, ja se si hakmerren shenjat e horoskopit

Si duhet të sillemi kur dikush lëndon: të falim apo të hakmerremi? Në varësi të cilësive dominuese të shenjës së zodiakut, mund të supozohet nëse një person do të paguajë menjëherë, nëse pas një kohe do të japë hakmarrje të ftohtë apo do të lëshojë situatën dhe do të shkojë në rrugën e tij.









Dashi

Dashi sundohet nga planeti Mars, kështu që përfaqësuesit e kësaj shenje nuk do të mendojnë gjatë dhe menjëherë do t’i përgjigjen çdo fyerjeje. Një dash i plagosur është personi më i rrezikshëm me të cilin mund të përballesh.

Demi

Demi nuk harron kurrë asgjë. Përfaqësuesit e kësaj shenje nuk harrojnë kurrë asgjë, për të mos përmendur gjërat që i lëndojnë, i zhgënjejnë apo i zemërojnë. Por, sigurisht, është mirë që të paktën përpiqen t’u fshehin të tjerëve se sa të pakontrollueshëm mund të jenë.

Binjakët

Njerëzit e lindur nën këtë shenjë janë krejtësisht të paparashikueshëm, madje edhe për veten e tyre. Nëse i ofendoni ata ose ndonjë nga të dashurit e tyre, përgojoni dhe shpifni për ato gjëra që janë të dashura dhe të shenjta për ta, ata do të ndërtojnë avionin më të mbrapshtë në botë, si në filmat për psikopatët.

Gaforrja

Gaforret mund të jenë të pamëshirshëm. Përfaqësuesit e kësaj shenje janë ndër ata që kërkojnë vazhdimisht hakmarrje, ose të paktën mendojnë për të. Çdo gjë mund të jetë një shkas për hakmarrjen e tyre, sepse në imagjinatën e tyre ata vazhdimisht vizatojnë fotografi se si ata dyshohet se janë ofenduar rëndë nga disa njerëz.

Luani

Hakmarrja e luanëve është si një cunami. Njerëzit e lindur nën këtë shenjë, para së gjithash, janë njerëz fisnikë dhe krenarë, por janë këto cilësi që i bëjnë ata shumë shpejt të zhgënjehen tek njerëzit e tjerë. Edhe fyerja më e vogël do t’ua djegë mendjen dhe zemrën për një kohë të gjatë.

Virgjëresha

Virgjëreshat nuk hakmerren, ato injorojnë. Përfaqësuesit e kësaj shenje janë të njohur për faktin se pas fyerjes që kanë shkaktuar, nuk marrin hak, por tregojnë qëndrimin e tyre negativ në një mënyrë paksa të ndryshme, ndërsa demonstrojnë jo më pak këmbëngulje.

Peshoret

Peshorja ndëshkon me heshtje. Peshorja është shenjë e të drejtëve, detyra e tyre është të gjejnë drejtësi. Nga ana tjetër, ata e duan dramën dhe zakonisht përshkallëzojnë situatat e konfliktit derisa të fillojë një luftë e vërtetë.

Akrepi

Hakmarrja e Akrepit mund të ketë shpëtuar vetëm. Nëse e keni ofenduar rëndë përfaqësuesin e kësaj shenje në diçka, është më mirë që të ndryshoni punën, vendin e banimit ose, edhe më mirë, kontinentin. Çështja është se ata janë kampionë të vërtetë të hakmarrjes.

Shigjetari

Shigjetari pendohet, zakonisht situatat e konfliktit me ta kalojnë pa gjakderdhje. Fakti është se karakteri jochalant i Shigjetarit i lejon atij të mos marrë asgjë personalisht është më e lehtë për të për të jetuar.

Bricjapi

Për Bricjapin, hakmarrja është një pjatë e ftohtë. Nëse përfaqësuesit e kësaj shenje vendosin të hakmerren, e bëjnë sipas të gjitha rregullave, gradualisht, metodikisht, me një minimum emocionesh. Në momentin që veprojnë, ndjenjat e zjarrta të urrejtjes janë zhdukur, duke u lënë vend ndjenjave të hidhërimit dhe të shkëputjes.

Ujori

Ujori rrallë hakmerret. Përfaqësuesve të kësaj shenje nuk u pëlqen të hakmerren. Ata priren të distancohen emocionalisht nga situatat e konfliktit, si dhe të kufizojnë problemin për të përjashtuar ndikimin e tij në aspekte të tjera të jetës së tyre. Dhe e bëjnë mjaft mirë.

Peshqit

Peshqit shndërrohen në piranja. Shumë njerëz as që mund ta imagjinojnë, por përfaqësuesit e butë të kësaj shenje janë në gjendje të shndërrohen në piranja nëse lëndoheshin aq shumë sa vendosën të hakmerreshin.