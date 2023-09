VIDEO/ Dinamo triumfon ndaj Laçit, në Kurbin vendos një gol

Dinamo triumfoi 0-1 ndaj Laçit në Kurbin, duke harruar kështu dy humbjet e fundit në Superiore. Sfida u zhbllokua shumë shpejt, që në minutën e 12-të. Ishte Zabërgja që kaloi në avantazh dinamovitët, pas një zhvillimi të një goditje këndi.









Takimi ishte mjaft i luftuar, një 90 minutësh ku u dhanë shumë kartonë të verdhë, por nuk mungoi as i kuqi. Në minutën e 68-të, mbrojtësi i skuadrës së Di Biagios, Behiratche morti kartonin e dytë të verdhë pas një ndërhyrje ndaj Kurtit.

Në superioritet numerik, kurbinasit u përpoqën për të vendosur ekuilibrat, misioni ishte mjaft i vështirë ndaj një mbrojtje që dukej e pozicionuar mjaft mirë. Me këtë disfatë, Laçi i drejtuar nga Skerdi Bejzade e sheh veten në vendin e shtatë me 7 pikë, sakaq Dinamo City renditet në vendin e tetë me 6 pikë.