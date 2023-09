Filloni të ecni dhe të…/ Pesë mënyra për të mposhtur disfunksionin erektil

A mund të vraposh aq shpejt sa kur ishe 20 vjeç? Goditni topin aq fort sa dikur? Me siguri jo.









Por, edhe pse plakemi, ka ende shumë mënyra për të qëndruar aktiv dhe për të vazhduar të shijojmë jetën. Kjo është po aq e vërtetë për seksin, aq edhe për sportin.

Mosfunksionimi erektil mund të ndodhë për shumë arsye. Ndonjëherë shkaqet janë të thjeshta, si p.sh efektet anësore të disa ilaçeve. Por për një përqindje të madhe të meshkujve (afërsisht 75%), shkaqet janë zakonisht komplekse. Mosfunksionimi erektil mund të jetë për shkak të sëmundjeve vaskulare ose neurologjike, diabetit mellitus ose mund të shkaktohet nga trajtime ose operacione që lidhen me prostatën.

Këshillat e mëposhtme mund të ndihmojnë në përmirësimin e problemit të mosfunksionimit erektil duke mbrojtur shëndetin tuaj të përgjithshëm.

Filloni të ecni. Sipas një studimi të Universitetit të Harvardit, vetëm 30 minuta ecje në ditë është shoqëruar me një ulje prej 41% të rrezikut të mosfunksionimit erektil. Studime të tjera tregojnë se ushtrimet me intensitet të moderuar mund të ndihmojnë në rivendosjen e performancës seksuale te meshkujt e moshës së mesme obezë me mosfunksionim erektil.

Hani siç duhet. Në Studimin e Plakjes së Mashkullit në Massachusetts, u duk se një dietë e pasur me ushqime të papërpunuara si fruta, perime, drithëra dhe peshk – me më pak mish të kuq dhe të përpunuar – zvogëloi shanset e problemeve të ereksionit.

Kushtojini vëmendje shëndetit tuaj vaskular. Presioni i lartë i gjakut, sheqeri, kolesteroli dhe trigliceridet mund të dëmtojnë arteriet e zemrës (duke shkaktuar infarkt miokardi), trurin (duke shkaktuar goditje në tru) dhe funksionin erektil. Një perimetër i madh i belit gjithashtu kontribuon në një rrezik relativ në rritje. Nëse profili juaj metabolik është shqetësues, është mirë të kontaktoni mjekun tuaj për të bërë një kontroll të plotë të sistemit tuaj vaskular dhe për t’ju dhënë udhëzimet e duhura për ndryshimin e stilit të jetesës, si dhe për marrjen e mjekimeve të duhura.

Mundohuni të humbni peshë dhe të ruani peshën tuaj të re. Një burrë me perimetër të belit që kalon një metër ka 50% më shumë gjasa të përjetojë disfunksion erektil krahasuar me ata të cilëve perimetri i belit nuk i kalon 80 cm, paralajmërojnë ekspertët. Prandaj, humbja e peshës është një strategji e rëndësishme për të shmangur ose trajtuar mosfunksionimin erektil. Obeziteti rrit rrezikun për sëmundje vaskulare dhe diabeti mellitus, dy shkaqet kryesore të mosfunksionimit erektil. Yndyra e tepërt ndikon gjithashtu në funksionin hormonal që mund të jetë gjithashtu pjesë e problemit.

Forconi dyshemenë tuaj të legenit. Një dysheme e fortë e legenit ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në zonë dhe përmirëson funksionin erektil. Në një studim britanik, pas tre muajsh ku burrat bënin dy grupe ushtrimesh Kegel në ditë në kombinim me biofeedback, por edhe ndryshimet në stilin e jetës si ndërprerja e duhanit, humbja e peshës dhe kufizimi i alkoolit patën një përmirësim shumë të madh në funksionin erektil krahasuar me ata që bënin vetëm. ndryshimet e stilit të jetesës.