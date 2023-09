Frika dhe shqetësimet/ Mos hezitoni të përballeni me to, “truku 4” për t’i kapërcyer ato

Mund të supozojmë se shumica ka dëgjuar se duhet të përballesh me frikën dhe mendimet negative, në të kundërt lini raste të hapura që një ditë do të rezultojnë të kundërta dhe për më tepër, me pasoja më të rënda. Kjo këshillë sfidohet nga një studim i fundit i Universitetit të Kembrixhit i publikuar në Science Advances, i cili pretendon se ndoshta nuk është gjë e keqe t’i anashkalosh ato, pasi i dobëson.









Studiuesit u kërkuan 120 njerëzve nga 16 vende të renditnin frikën që kishin për të ardhmen që u kishte shkaktuar vazhdimisht ankth gjatë gjashtë muajve të fundit. Shembujt përfshinin humbjen e punës, sëmundjen e një anëtari të familjes ose zhdukjen e fëmijëve të tyre.

Më pas ata treguan gjysmë fjale që përfaqësonte çdo frikë dhe u kërkuan të largonin mendimin negativ nga mendjet e tyre. Pasi bënë ushtrimin 20-minutësh me 12 nga frikat e tyre, shumica e pjesëmarrësve tashmë ndjeheshin më pak të stresuar për shqetësimet e tyre. Tre muaj më vonë, ankthi i tyre i perceptuar mbeti më i ulët se përpara studimit, ndërsa simptomat e tyre të depresionit u lehtësuan ndjeshëm.

“Stoicizmi dhe mashtrimi i 4″

Ndryshe nga besimi mbizotërues që dëshiron që emocionet negative të varrosura të dalin herët a vonë në sipërfaqe, gjetjet treguan se duke i mbyllur në një kuti, i japim kohës mundësinë për t’i dobësuar, për t’u zbehur nga kujtesa jonë, ndryshe nga ajo që na mundon por . ne zgjedhim ta mbajmë kundër nesh.

Profesori Michael Anderson dhe kreu i studimit thanë:

Këto rezultate sugjerojnë se ka njëfarë të vërtete në idenë ‘shumë britanike’ të stoicizmit. Është një testament që ne duhet të përpiqemi të ruajmë gjakftohtësinë tonë dhe të vazhdojmë. Duket se do të ishte në avantazhin tonë të bënim përpjekje për të shtypur ankthet dhe frikën, në mënyrë që ato të pushojnë së qeni kaq të gjalla, për t’i bërë më të vështira për t’u kujtuar dhe për të shkaktuar më pak ankth.

Njerëzit mund të shkruajnë një fjalë që përfaqëson secilën prej frikës së tyre në letra të veçanta dhe ta shikojnë atë për rreth katër sekonda, duke bllokuar mendimin. E rëndësishme është të shtypni mendimin [negativ], por pa sjellë asgjë tjetër në mendje. Hulumtimi ynë i mëparshëm ka treguar se kjo lejon korteksin e duhur paraballor të bllokojë pjesë të tjera të trurit për të zbutur frikën’.

Përfitim më i madh

Studiuesit testuan gjithashtu fuqinë e kësaj teknike për gjëra të këndshme ose neutrale, si p.sh për të parë motrën ose vëllanë e tyre të martohen ose një takim të caktuar me mjekun e syrit. Në të vërtetë, metoda funksionoi edhe në këto raste, duke reduktuar ankthin e parashikuar dhe duke përmirësuar gjendjen shpirtërore, por efektet ishin më të forta në rastet kur mendimet negative duhej të shtypeshin , sipas Zulkayda Mamat, një pjesëmarrëse në studim dhe kandidate për doktoraturë nën mbikëqyrjen e profesor Anderson.

Përveç gjetjes së mashtrimit si të sigurt për shëndetin mendor, u tregua gjithashtu se ishte veçanërisht i dobishëm për njerëzit me një histori psikiatrike, si p.sh. pjesëmarrësit me PTSD që panë se rezultatet e tyre negative të shëndetit mendor u ulën me 16% (krahasuar me 5% në njerëzit që duhej të bllokonin mendimet neutrale) dhe një rritje prej 10% në treguesit pozitivë.