“Po qarkullon një video erotike”/ “Bomba” e Karamuços: Dy vajza të njohura të showbiz marrin 100 mijë euro dita për të shkuar në Dubai

Eksperti i sigurisë Ervin Karamuço ka bërë një deklaratë të fortë në lidhje me dorëzimin e një celulari në SPAK.









Ai tha se gjatë zbërthimit të celularit, dy vajza të njohura të showbizit shfaqen gjysmë nudo dhe se video po qarkullon në rrjet.

Gjithashtu Karamuço ka theksuar se në celular janë shënuar edhe çmimet që përfliten, ku bëhet fjalë për një shumë rreth 100 mijë euro dita.

Deklarata e Karamuços:

Po qarkullon video gjysmë erotike, dy personazhe të showbizit, njëra ka dalë aty që do të thotë është filmuar nga ai. Ne presim hetime nga ky celular dhe na del kjo video. Janë dy vajza nga showbizi, por njëra njihet shumë. Poseduesi i këtij celulari është një person ende në kërkim nga drejtësia shqiptare.

Në këtë celular del edhe një personazh tjetër që porosit femra shqiptare për Dubai, dhe i pyet, si i do. Do dalin çudira, është prostitucion, korrupsion, indicie. Janë pjesë kronologjie të jetës së një personi që është marrë me shumë gjëra të pista. Të bie perdja dhe të kuptojmë kush janë zyrtarët. 100 mijë euro në ditë, është e shënuar në celular, 100 mijë euro në ditë për të kaluar një javë, 3-4 ditë diku, jo në Shqipëri.