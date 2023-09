VIDEO/ I tregojnë vendlindjen e tij! Nuk përmbahet Noizy, iu ofron fansave “Dom Perigon”

Reperi Noizy mbetet një nga këngëtarët më të mirë shqiptarë ku koncertet e tij janë shumë të frekuentuara nga të rinjtë.









Mbrëmjen e djeshme, Noizy ishte i ftuar në një nga klubet e kryeqytetit për të performuar. Gjithashtu ai ka shpërndarë për fansat pije të shtrenjta, pasi kishte ditëlindjen.

Në një video të postuar në rrjetet sociale, një fansat i tregon Noizy-t vendlindjen e tij, Dibrën, teksa këngëtari nuk ka ngurruar që t’i ofrojë edhe atij një shishe “Dom Perigon”.

Kujtojmë që Noizy gjithmonë e ka pranuar me krenari se është me origjinë nga Dibra, teksa edhe një pjesë të tekstit me bashkëpunimin me reperin tjetër Stresi, e ka në dialektin dibran.