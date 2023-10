“Ata na ndihmuan shumë, nuk kemi gabuar kurrë”/ Këshilltari ekonomik i ish-kancelares Merkel: Furnizimi me gaz rus siguroi rritjen gjermane

Këshilltari ekonomik i ish-kancelares gjermane Angela Merkel ishte i bindur se vendi i tij nuk ishte në gabim duke punuar me presidentin rus Vladimir Putin për të siguruar furnizime masive me gaz.









“Na ndihmoi të na jepte norma të forta rritjeje që paguanin për gjëra që përndryshe nuk do t’i kishim pasur, për një periudhë 10-15 vjeçare, gjëra që përndryshe nuk do të ishin të mundshme”, tha Lars-Hendrik Röller në një intervistë me Financial Times.

Merkel, kancelarja e Gjermanisë nga viti 2005 deri në vitin 2021, nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të bënte bast të madh për gazin rus pasi vendosi të heqë dorë nga energjia bërthamore, sipas Röller, e cila ishte ndihmësi kryesor ekonomike i Merkelit për 11 vitet e fundit në pushtet. “Ju mund të argumentoni nëse kjo ishte gjëja e duhur për të bërë, por ishte konsensusi në shoqëri në atë kohë”, tha ai.

“Nëse do të dinim atëherë atë që dimë tani, sigurisht që do të kishim vepruar ndryshe”, shtoi Röller.

Ndërsa Merkel konsiderohej prej kohësh liderja perëndimore e kohës së saj që e njihte më mirë Putinin, politikat e saj janë kritikuar si shumë të buta ndaj një Putini ekspansionist.