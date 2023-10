E madhe, por e zymtë/ Opozita e Polonisë nxjerr një milion njerëz në rrugë!

Opozita e Polonisë mbajti një tubim të madh në Varshavë dhe qytete të tjera të dielën – duke pretenduar se më shumë se një milion njerëz morën pjesë – por disponimi dy javë përpara zgjedhjeve është i zymtë dhe jo triumfues.









Kjo për shkak se partia në pushtet Ligj dhe Drejtësi (PiS) ka mbajtur një epërsi të konsiderueshme në sondazhe. Sondazhi i POLITICO-s pa PiS me 38 për qind ndërsa Koalicioni Qytetar, grupimi kryesor i opozitës, është në 30 për qind.

Marshimi ‘Milion Hearts’ i thirrur nga Donald Tusk, ish-kryeministër që kryeson Koalicionin Qytetar, supozohej të ngrinte shpirtrat e mbështetësve të opozitës dhe t’u tregonte atyre se PiS – në pushtet që nga viti 2015 – mund të mposhtet.

“E pamundura është bërë e mundur, kur shoh këtë det zemrash, kur shoh këto qindra mijëra fytyra të buzëqeshura, ndjej se kjo pikë kthese në historinë e atdheut tonë po afrohet”, tha Tusk para turmës në Varshavë.

Por gjendja shpirtërore mes mijëra njerëzve që kalonin nëpër zemër të kryeqytetit polak – shumë duke valëvitur flamuj polakë kuq e bardhë apo blu të thellë të BE-së – ishte më i matur.

“Unë e kam pasur deri në vesh me qeverinë e këtyre njerëzve të tmerrshëm që po shkatërrojnë vendin tim”, tha Kalina de Nisau, e veshur me një mbështjellës të bërë nga flamujt e BE-së dhe Polonisë. “Por nuk jam i sigurt se ky marsh do të ndryshojë rezultatin. Është shumë e vështirë”.

Ndërsa Tusk dhe liderët e tjerë të partisë po nxisnin turmën e madhe në Varshavë, udhëheqësit e PiS ishin në kryeqytetin e minierës së qymyrit të Polonisë, Katowice, për të paralajmëruar me kujdes për rreziqet që e presin Poloninë nëse Tusk dhe aleatët e tij fitojnë më 15 tetor.

Merkel dhe emigrantët

“Nëse ia dalim të mposhtim [Koalicionin Qytetar], do ta largojmë Tuskun. Ku? Për në Berlin”, njoftoi kryeministri Mateusz Morawiecki, duke goditur në një temë popullore të PiS se Tusk është në përplasje me Gjermaninë për të gjymtuar Poloninë. Ai më pas e quajti Tusk “burrin politik” të ish-kancelares gjermane Angela Merkel.

Ai gjithashtu akuzoi Tusk për përpjekje për të organizuar një valë migrantësh të paligjshëm në BE, duke tundur një tufë dokumentesh që ai tha se e përshkruan skemën “bardh e zi”. PiS po përpiqet të shmangë goditjen nga skandali në rritje i ryshfeteve për viza ku konsullatat polake akuzohen për lëshimin e vizave të punës për para në dorë, dhe gjithashtu për lëshimin e një numri të madh vizash për qytetarët jo-BE.

Gjermania javën e kaluar vendosi kontrolle të shtuara kufitare në kufijtë e saj me Republikën Çeke dhe Poloninë për të frenuar një fluks të azilkërkuesve

PiS gjithashtu minimizoi shkallën e marshimit të opozitës – i cili mund të jetë më i madhi në historinë polake. Jarosław Kaczyński, udhëheqësi i PiS dhe sundimtari de facto i Polonisë, denoncoi “mediat e fuqishme” që mbështesin Tusk për ekzagjerimin e madhësisë së tubimit.

“Ata janë në gjendje të thonë, për shembull, se ka pasur një milion njerëz në Varshavë sot, siç tha Tusk, edhe pse fotot dhe deklaratat e policisë thonë se ishin 60,000”, tha Kaczyński, duke cituar një vlerësim jozyrtar të policisë. Gjatë mitingut, rruga e marshimit ishte 4 kilometra e gjatë dhe rrugët me tetë korsi dhe trotuaret ishin të mbushura dendur me njerëz.

Tusk kapi përmasat e turmës për të këmbëngulur se ajo tregon një dëshirë për t’u shkëputur me PiS-in, i cili ka përjetuar vite të tëra luftimesh të ashpra me Brukselin mbi akuzat se po zmbrapset ndaj sundimit të ligjit dhe demokracisë falë ndryshimeve radikale të bëra në sistemin e drejtësisë.

“Nuk bëhet fjalë që kjo të jetë demonstrata më e madhe politike në historinë evropiane”, tha Tusk. “Evropa jeton me shpresën se Polonia do të bëhet sërish një vend 100 për qind europian, demokratik dhe i lirë”.

Por një humbje e PiS brenda dy javësh do të ketë nevojë për një ndryshim shumë të shpejtë të fatit për opozitën. Përndryshe, PiS ka të ngjarë të jetë partia më e madhe dhe më pas do të duhet të kërkojë partnerë për të formuar një koalicion që do ta shihte atë të qeverisë për një mandat të tretë katërvjeçar të paprecedentë.

“Unë nuk jam shumë optimiste”, tha Katarzyna Osuch, duke ecur së bashku me detin e njerëzve në Varshavë. “Unë mendoj se PiS mund të vazhdojë të qeverisë. … Jam shumë i zhgënjyer”.