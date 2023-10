“Mba dhe Da Silva forca e të kuqve”, ish-drejtori Marini: Partizani në majë, Skënderbeu do ta ketë të vështirë

Elton Marini është gjithashtu një prej personave që ka pasur marrëdhënie të ngushtë me Masanga Matondon, i cili është larguar nga Partizani tashmë, por bëri zhurmë me deklaratën e tij për gazetën pak ditë më parë. Në një prononcim për gazetën, ish-drejtori i Partizanit tregon versionin e tij, teksa u bën edhe një analizë të kuqve. Marini shprehet se situata e Da Silvës duhej menaxhuar më ndryshe.









E keni lexuar intervistën e Matondos?

Po, e lexova dhe shumë i zhgënjyer jam edhe unë, si drejtori i përgjithshëm (Olsi Rama). Matondo është trajtuar më mirë seç e meritonte, edhe në kurriz të të tjerëve. E para, kam lexuar për pjesën e rrogës. Nuk është e vërtetë që e ka pasur rrogën 1700 euro. Me këtë rrogë ka qenë në periudhën kur ka ardhur në janar. Nga korriku i vitit 2022 e këtej e ka pasur rrogën 50% më të lartë, sipas kontratës. E dyta, meqenëse është ankuar për pjesën financiare, i kam dhënë një bonus për vitin e shkuar, kur nuk isha unë drejtor, me miratimin e presidentit, që Matondos në të vërtetë nuk i takonte. Qëllimi ishte ta bënim të ndihej i rëndësishëm, megjithëse në fund të fundit, paga është një marrëveshje dypalëshe, për të cilën ti me vullnetin tënd bie dakord.

Ai ankohej edhe për pjesën e gjobave…

Gjobat funksionojnë sipas rregullores. Ne ia kemi ekzekutuar gjobat, sepse ai ka ardhur plot tri herë me vonesë nga Kongo, me mbi 10 ditë. Për t’i dhënë një mesazh atij dhe skuadrës se të gjithë janë të barabartë, në janar, trajneri Kolela e sakrifikoi duke e lënë në stol dhe humbur pikë në kurrizin e vet.

Keni një koment në lidhje me pretendimet e tij për trajtimin jo të mirë të lojtarëve me ngjyrë?

Sa kam qenë unë drejtor në lidhje me këtë çështje nuk është shënuar asnjë incident, as më i vogli. Matondo është trajtuar me shumë respekt. Unë të gjithë i trajtoja si djemtë e mi, sepse kam qenë vetë futbollist. Kjo afërsia ime me sportin kishte avantazhe, që disa nuk i kanë. Por nuk mund ta shpërblesh tjetrin duke vjellë vrer kur largohesh. Sa i përket pjesës së biletave, është pa asnjë pikë dhe presje, siç thotë menaxheri i agjencisë (Demir Progri), sepse unë kam qenë ai që vija firmën në fund për biletat e Matondos. Një tjetër detaj është se kur Matondo shkonte në Kombëtare, kemi prerë bileta me paratë tona, sepse federata e Kongos nuk kishte mundësi ekonomike, me marrëveshje për të na paguar më pas, diçka që besoj nuk është bërë ende. Këtë e kemi bërë për ta trajtuar ndryshe Matondon

Është Partizani i sivjetshëm në gjurmët e atij të sezonit të shkuar, kur u shpallën kampionë?

E sigurt është se skuadra ka vetëbesim më të madh se vjet, sepse këtë ia jep titulli i vjetshëm. Këtë e kam parë në Shkodër, kur vendosën autoritetin në një moment të vështirë, me një lojtar më pak. Ajo që dalloj është se pas 4 muajsh nuk shoh ndonjë ndryshim apo ide të reja të stafit të ri, përveç kujdesit shumë të madh për fazën mbrojtëse. Numrat në sulm janë të ulët. Ndërkohë, është tërësisht gjë tjetër kur Da Silva dhe Mba janë në fushë me këtë skuadër. Me kthimin e Mbasë dhe Da Silvës, Partizanin e shoh si superfavorit për të qenë gjithnjë në krye. Nuk shoh asnjë skuadër tjetër.

Nëse do të ishit ende drejtor sportiv i Partizanit, do ta kishit menaxhuar ndryshe pjesën e Da Silvës?

Unë e kam menaxhuar ndryshe, sepse ai, si çdo lojtar tjetër, ka pasur probleme të vogla, që ne i kemi trajtuar si duhet dhe nuk kanë dalë asnjëherë në publik. Lojtarët kanë probleme që mund t’i shfaqin, jo shumë të dëmshme, por kur dikush nuk ka pranuar të bëjë 1-2 gjëra, është gozhduar në stol. Ky është menaxhimi, por në momente të caktuara i kam marrë më të mirën në momentin e duhur. Unë nuk jam për masa ekstreme, jam për gjoba, por dërgimi tek U-21, U-19, për nivele të tilla më duken të ekzagjeruara.

Si e prisni ndeshjen me Skënderbeun? Kanë disa mungesa…

Së pari, më pëlqen puna e Gvozdenoviçit te Skënderbeu, të cilin për herë të parë e kam sjellë unë në Shqipëri. Partizani ka organikë të zgjeruar dhe mungesat nuk pritet të ndikojnë shumë. E shoh të vështirë për Skënderbeun. Është skuadër e re, pa shumë eksperiencë dhe me Partizanin është e vështirë.

DENIS LALA – PANORAMASPORT.AL