Në Japoni garohet mes shiut, Jorge Martin fiton garën e MotoGP

MotoGP ka zhvilluar garën e Çmimit të Madh të Japonisë, e 14-ta për këtë sezon. Në pistën e Motegei fitoi Jorge Martin me Ducatin e tij. Në pistë gara ka qenë e vështirë, me shiun që “mbretëroi” garën.









Në vendin e dytë u rendit Bagnaia, që u penalizua në këtë garë nga flamuri i kuq. Paçka se nuk siguroi pikët maksimale, italiani i Ducatit, Bagnaia është në vendin e parë të renditjes me tre pikë më shumë se Martin.

Në podium edhe Marc Marquez me Repsol Honda, ndërsa pas tij vijnë Bezzecchi, Espargaro apo Jack Miller. Duket se gara për trofeun e kampionit do jetë mes Bagnaia dhe Martin, që ndahen me vetëm tre pikë.

Gara e Japonisë:

Martín

Bagnaia

Marc Marquez

Bezzecchi

Aleix Espargaró

Jack MIller

Augusto Fernandez

Di Giannantonio

Raul Fernandez

Quartararo

Renditja e pilotëve:

Bagnaia 319 pikë Martin 316 Bezzecchi 265 Binder 201 Espargaro 171 Zarco 162 Vinales 139 Marini 135 Miller 125 Quartararo 111 Marquez 108 Morbidelli 77 Oliveira 69 Fernandez 67 Marquez 64 Di Giannantonio 53 Rins 47 Nakagami 45 Fernandez 36 Pedrosa 32 Bastianini 25 Mir 20 Espargaro 12 Savadori 9 Folger 9 Bradl 8 Pirro 5 Petrucci 5 Crutchlow 3