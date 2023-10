Numri një i stolit të Skënderbeut: Me Partizanin si derbi, s’ka shumë diferenca në kampionat

Trajneri i Skënderbeut, Gvozdenovic dha mendimin e tij pas triumfit 1-0 ndaj Partizanit.









“Është bukur kur fiton një derbi. Sot ishte një derbi, atmosfera shumë e mirë. Kundërshtari ishte shumë i mirë. Në pjesën e parë luajtëm barabartë, në të dytën e nisëm mirë, por Alia na shpëtoi në dy raste. E merituam këtë fitore.

Ky është kampionati shqiptar. Nuk ka diferenca të mëdha mes ekipeve. Fituam me Egnatian, u mposhtëm nga Kukësi dhe fituam me Partizani. Jemi shumë të kënaqur dhe të lumtur me këtë fitore sot” – tha ai.