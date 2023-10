Osmani për ushtrinë serbe afër kufirit: Po përgatiten të kryejë tjetër sulm

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në një intervistë për La Repubblica, ka folur për sulmin terrorist në veri, ku u vra rreshteri Afrim Bunjaku, një polic u plagos dhe dy të tjerë u lënduan.

Ajo ka thënë se Serbia më 24 shtator ka kryer akt agresioni dhe se po përgatitet të kryejë një tjetër, duke dërguar ushtrinë afër kufirit. Osmani ka thënë se kjo është e paprecedentë.

“Ka prova të pakundërshtueshme. Serbia ka kryer një akt agresioni më 24 dhe po përgatitet të kryejë një akt tjetër duke forcuar forcat e armatosura dhe artilerinë në kufirin me Kosovën. Është diçka ndryshe nga ajo që kemi parë në 25 vitet e fundit, e paprecedentë”, ka deklaruar presidentja Osmani për La Repubblica.

Tutje, ajo ka thënë se me armët ruse Vuçië po mendon aneksimin sipas modelit të Krimesë.

There is irrefutable evidence linking Serbia to the terrorist act against Kosovo – from the terrorists’ training with the Serbian army to using Serbian-produced military grade weapons.

Serbia must be held accountable & receive a clear message that aggression has consequences. pic.twitter.com/bzgoug3kE2

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) October 1, 2023