Penallti me VAR, Skënderbeu mund 1-0 Partizanin! Marco Alia hero në Korçë (VIDEO)

Skënderbeu fitoi 1-0 me Partizanin për javën e shtatë në Superligë. Në stadiumin e Korçës dueli u vendos nga goli i Rashicës me penallti në minutën e 83, me arbitrin që u konsultua me VAR për të akorduar 11 metërshin. Në Korçë kishte një prani të konsiderueshme tifozësh, me këtë të fundit që dërguan “Ujqërit e Dëborës” drejt fitores së dytë radhazi, pas asaj kundër Erzenit.









Një armë e fortë për djemtë e Gvozdenovic ishte edhe Marco Alia në portë, me gardianin që ndali dy raste të mira të Partizanit. Gabimet e të kuqve u shfrytëzuan nga vendasit që me këtë sukses ngjiten në kuotën e 12 pikëve në vendin e dytë. Partizani me tetë pikë dhe dy ndeshje më pak mban vendin e pestë.