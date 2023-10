Shenjat që vihen në siklet shumë më lehtë se të tjerët

Ka njerëz që në një aksident të vogël apo moment të sikletshëm, do të reagojnë me humor dhe do ta kalojnë ditën e tyre sikur momenti të mos kishte ndodhur kurrë. Mirëpo, ka të tjerë që e mbajnë mend edhe gabimin më të vogël prej vitesh dhe madje i përndjek gjumin. Në këtë, përveç karakterit të tyre, ndoshta rol luan edhe astrologjia – e kemi përmendur sërish, në fund të fundit, se pozicionet e yjeve në momentin e lindjes sonë formojnë në një masë personalitetin tonë.









Nga 12 shenjat, pra, ka disa që përulen shpejt dhe të gjitha kanë disa karakteristika të përbashkëta.

“Nëse shenja juaj është e lidhur me elementin e ujit ose tokës, kjo do të thotë se jeni thellësisht në kontakt me emocionet tuaja dhe shumë të përshtatur me atë që mendojnë njerëzit e tjerë. Mund të nënkuptojë gjithashtu se jeni pak i ashpër me vetëkritikën tuaj”, thotë Priscila Lima de Charbonierres, astrologe profesioniste.

Tipare si këto janë një recetë për siklet gjatë gjithë ditës, çdo ditë – dhe kur shtoni disa planetë në grafikun tuaj, faktori i sikletit rritet. “Për shembull, Afërdita ka të bëjë me lidhjen dhe mënyrën se si lidheni me të tjerët”, thotë astrologu. “Për shkak se momentet e sikletshme janë më intensive kur ndodhin përballë njerëzve të tjerë, ka kuptim që shenjat e sunduara nga kjo ndjejnë se bëhen humbës shumë më lehtë dhe e harrojnë shumë më vështirë”.

Lexoni më tej për të zbuluar se cilat shenja të zodiakut turpërohen lehtësisht dhe nuk mund të tundin mendimet e veprimeve të tyre.

Demi

Me Venusin si planetin e saj sundues, nuk është çudi që është në këtë listë. Demat janë shumë të vetëdijshëm për mjedisin që i rrethon dhe si duhet vendosur gjithçka. Pra, ata do të ndihen shumë në siklet nëse një mik kalon pranë dhe është i çrregullt, ose nëse zyra e tyre është e çrregullt dhe një koleg ose epror e sheh atë. Momentet më të sikletshme për Demin ndodhin në punë. Si një shenjë e tokës, ata janë shumë të ndjeshëm ndaj kritikave, madje edhe me qëllime të mira apo të sjellshme. Ata ndiejnë turp të madh pas çdo vëzhgimi dhe nuk do të lënë që kjo ndjenjë të largohet prej tyre për një kohë të gjatë.

Gaforrja

A ka një listë kënaqësie fajtore që i mungon Gaforres? Me siguri jo. Si një shenjë uji e sunduar nga Hëna, ju pëlqen të vini në kontakt me ndjenjat tuaja, por shpesh keni frikë të ndani shumë. Një ditë pas një takimi ose një festë, për shembull, është rrëqethëse, sepse ju kujtohet se çfarë keni bërë dhe për sa keni folur. Ndërsa shenjat e tjera hapin dhe shkarkojnë traumat pa kujdes, Gaforret skuqen nga mendimi i thjeshtë për të thënë më shumë për veten e tyre. E njëjta gjë mund të jetë e turpshme kur ecni në rrugë dhe ecni ose vishni një veshje të thërrmuar ose pak të ndotur. Ju mendoni se të gjithë po ju shikojnë dhe ju komentojnë. Sigurisht, kjo ndjenjë nuk do të fshihet lehtë nga zemra dhe imazhi nga mendja juaj.

Virgjëresha

Virgjëresha – nga natyra – e organizuar dhe e përpiktë, as si mendim nuk mund të bëhet elastike. Ajo i kushton vëmendje çdo detaji dhe nëse diçka nuk shkon sipas planeve të saj, acarohet dhe hidhërohet mjaft. Kjo vëmendje ndaj detajeve zakonisht funksionon në favorin tuaj, por ju bën të ndiheni të sikletshëm kur gjërat nuk shkojnë sipas planit. Ndërsa shenjat e tjera janë më të lehta për t’u qeshur dhe për të ecur me rrjedhën, ju mërziteni dhe ankoheni kur ndryshon orari i takimit ose diçka nuk shkon në planet tuaja. Edhe kur ju sigurojnë se gjithçka është në rregull, ju vazhdoni. Në fakt, ju ndiheni të turpëruar sepse gjërat nuk shkuan ashtu siç keni planifikuar. Por vetëm ju e ndjeni këtë – përndryshe gjithçka po shkon mirë.