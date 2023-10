Shpërthimi i pabesueshëm i Louceskut: Ka korrupsion, le të hyjmë dhe të luajmë që Panathinaikos të fitojë

Razvan Lucescu shpërtheu pas barazimit të PAOK (2-2) me Panathinaikos në Leoforo.









Trajneri rumun i PAOK-ut, i cili pa skuadrën e tij të humbiste tre pikët me një gol në 90+5′, u tërbua me arbitrat dhe vendimet e tyre dhe e tha me shumicë para kamerave të Cosmote.

Ivan Jovanovich u përpoq më kot ta qetësonte.

Deklaratat e Luceskut

“Për çfarë mund të flas, për futbollin? Ka korrupsion. E gjithë Greqia e pa sot atë që ndodhi. Mund të kujtojmë se çfarë ndodhi dy ditë më parë me vendime të tjera. Çfarë të them, të hyjmë dhe të luajmë që Panathinaikos të fitojë në fund që të gjithë të jenë të lumtur. Kartona që na jepen shumë lehtë dhe nuk i jepen kundërshtarit.

Bilbili që duhet t’i kishim fryrë dhe goli hyn pas pushimeve. Statusi i Bamba në pjesën e dytë kur ai merr kartonin e dytë të verdhë i vetëm ndërsa shkonte në zonë. Ne luajmë kundër situatave të ndryshme dhe të tjerët i shtyjnë, ne luajmë kundër situatave të ndryshme.

Ok, Panathinaikos më shkatërroi në pjesën e parë, por në të dytën gjërat ishin ndryshe, kishim raste për 1-3, gjërat ishin krejtësisht ndryshe. Një pjesë ndihet e sigurt. Por ne duhet të ndalemi, nuk është futboll, është turp që kjo gjë duhet të ndalet, nuk janë normale këto gjëra”.