Tensionet në veri, 200 ushtarë shtesë britanikë në Kosovë

Mbretëria e Bashkuar njofton se është e angazhuar për të ruajtur paqen dhe sigurinë në rajon dhe për këtë do t’i dërgojë 200 ushtarë në Kosovë pas rritjes së tensioneve në pjesën veriore të vendit. Aktivizimi vjen pas një kërkese nga Komandanti Suprem i Aleatëve të NATO-s në Evropë për t’iu bashkuar misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë.









Në njoftimin e Richard Le Vay, shef i Politikës së Brendshme dhe Komunikimit në Ambasadën Britanike në Prishtinë thuhet se reagimi i shpejtë i Mbretërisë së Bashkuar është një demonstrim i aftësive unike dhe angazhimit të Forcave të Armatosura të Mbretërisë së Bashkuar për të ruajtur paqen dhe sigurinë në rajon.

“Forcat e Mbretërisë së Bashkuar do të vendosen në misionin paqeruajtës të NATO-s në Kosovë pas një kërkese të NATO-s. Kjo vjen pas sulmit të dhunshëm ndaj Policisë së Kosovës në veri të Kosovës më 24 shtator dhe rritjes së tensioneve në rajon. Pas një kërkese nga Komandanti Suprem i Aleatëve në Evropë (SACEUR) dhe miratimit nga Këshilli i Atlantikut të Veriut, MB do të vendosë rreth 200 ushtarë nga Batalioni i Parë i Regjimentit Mbretëror të Princeshës së Uellsit në ditët në vijim për t’iu bashkuar kontigjentit britanik prej 400 trupash tashmë në vend si pjesë e një ushtrimi vjetor”, thuhet në njoftim.

Njësia e Ushtrisë Britanike i është caktuar komandantit të NATO-s të Forcave të Kosovës pas një kërkese specifike të Komandantit Suprem të Aleatëve për Evropë, “SACEUR”, gjeneralit amerikan Chris Cavoli. Ky dislokim është testament i udhëheqjes dhe shkathtësisë së mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, kjo vendosje do t’i japë forcë dhe ekspertizë NATO-s, si pjesë e angazhimit tonë kryesor dhe të palëkundur ndaj aleancës.

Admirali Sir Tony Radakin, Shefi i Shtabit të Mbrojtjes, tha: “Dislokimi i Batalionit të Parë të Regjimentit Mbretëror të Princeshës së Uellsit demonstron përgjegjshmërinë e Forcave të Armatosura të Mbretërisë së Bashkuar. Ne vazhdojmë të jemi një pjesë themelore e aleancës së NATO-s, duke ndarë ekspertizën dhe forcën tonë ushtarak”, citohet në komunikatë.

“Zgjerimi i mbështetjes sonë për Forcën e Kosovës (KFOR) nënvizon përkushtimin tonë të palëkundur ndaj NATO-s dhe sigurisë së rajonit të Ballkanit Perëndimor”, thuhet më tej në njoftim.

Nën komandën e NATO-s dhe duke punuar së bashku me forcat e tjera të kombit aleat, forcat e Mbretërisë së Bashkuar do të jenë të disponueshme për të kryer operacione në përputhje me mandatin e KFOR-it për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit e Kosovës.

NATO ka udhëhequr një operacion për mbështetjen e paqes në Kosovë – Forcën e Kosovës (KFOR) – që nga qershori 1999. Trupat nga Forca e Kosovës (KFOR) e udhëhequr nga NATO ofrohen nga 28 vende. Mbretëria e Bashkuar kontribuon me dy njësi të vëzhgimit dhe zbulimit (ISR), oficerë të stafit në Shtabin e misionit së bashku me angazhimin e SRF, të mbajtur në gatishmëri 14 ditore. Angazhimi i Mbretërisë së Bashkuar ndaj KFOR-it u zgjat në maj 2023 kur Ministri për Forcat e Armatosura James Heappey njoftoi se MB do të vazhdojë të kontribuojë në misionin e NATO-s të paktën deri në vitin 2026.

Forcat e Mbretërisë së Bashkuar kanë marrë një rol kyç në ruajtjen e paqes dhe forcimin e sigurisë në rajon për më shumë se dy dekada, dhe së bashku me aleatët e saj vazhdojnë të tregojnë forcë kolektive në trajtimin e çështjeve komplekse me të cilat përballet bota sot.