VIDEO/ “Ik q**”, Insinjen e tradhtojnë nervat dhe shpërthen ndaj tifozit në tribunë

Lorenco Insinje u kthye në protagonist i një ngjarje të turpshme në sfidën e Torontos në MLS, me sulmuesin italian që u përplas me një tifoz në tribunë.

“Hej, ik q**” ishin fjalët e Insinjes, të cilin e tradhtuan nervat.

Ishte bashkëshortja e sulmuesit ajo që e mori me vete italianin për t’u larguar nga tribuna.

Lorenzo Insigne getting heated with a TFC supporter during today’s match

He had to be pulled inside before things got worse… #TFCLive #MLS pic.twitter.com/F1KvZUYEPa

— Daniel Ayik (@ayik_daniel) October 1, 2023