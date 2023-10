Vrasja e Klodiana Vefas nga ish-burri, falsin dy fëmijët: Debatet mes tyre ishin të përditshme, i thash babait se dashuria s’është me detyrim!

Detaje të reja janë bërë të njohura nga vrasja e shqiptares Klodiana Vefas, nga ish-bashkëshorti i saj me plumb në kokë para shtëpisë së saj, në via Galvani, në Castelfiorentino pranë Empolit.









Dy fëmijët e 37-vjeçares dhe 44-vjeçarit Alfred Vefas, i cili gjithashtu u vetëvra pasi vrau bashkëshorten, kanë dëshmuar për mediat italiane konfliktet e vazhdueshme në shtëpi për shkak të xhelozisë së të atit.

Sipas raportimeve mësohet se në një rast pasi babai goditi derën teksa debatonte me nënën, vajza i kishte thënë 44-vjeçarit se “dashuria nuk ishte diçka që ndodhte me detyrim”.

Djali i çiftit shqiptar, 17 vjeç, u tha hetuesve se “diskutimet ishin thuajse të përditshme mes nënës dhe babai”. Sipas tij, debatet kanë qenë pasi babai, Alfred Vefa i thoshte të shoqes se “nuk donte që gruaja e tij të sillej kështu sa të jesh në shtëpinë time”.

Në rrëfimet për fëmijë përmendet disa herë “një xhelozi shumë e fortë” e burrit për Klodianën.

Po ashtu, edhe vajza e mitur e çiftit shqiptar, teksa ka folur mbi ngjarjet në familje për dy vitet e fundit, kujton debatet në shtëpi.

Klodiana u kishte shpjeguar fëmijëve të saj, sipas rrëfimeve të dy të rinjve, se kishte qëndruar në shtëpinë e Alfredit për dy fëmijët e saj.

“Ka qëndruar për ne të dy dhe sepse ai kishte probleme financiare. Megjithatë, ajo na tha se së shpejti do të blinte një shtëpi shumë të madhe ku do të shkonim të jetonim me të”, kanë deklaruar dy fëmijët.

Dy fëmijët i kanë treguar hetuesve se nuk kanë qenë dëshmitarë të skenave të dhunës nga babai ndaj nënës së tyre.

“Një herë ka ndodhur, që në kulmin e debatit, babai dëmtoi derën e dhomës së gjumit”, ka dëshmuar vajza.

Ajo ka treguar më tej se i ka thënë të atit se “dashuria nuk është diçka e detyruar, njeriu mund ta dojë një person, por duhet të pranojë faktin që tjetri nuk mund ta dojë ose mund të jetë kështu gjatë”.

Pas vrasjes së gruas, 44-vjeçari u arratis dhe u shpall në kërkim nga autoritetet italiane.

Gjatë arratisjes së tij ai arriti deri në San Casciano Val di Pesa, ku dhe vrau veten me të njëjtën armë me të cilën ekzekutoi ish-gruan e tij.

Alfred Vefa punonte si murator në ndërtim. Me ish-bashkëshorten e tij Klodiana, nga e cila ishte ndarë disa kohë më parë, por me të cilën megjithatë vazhdonte të jetonte në të njëjtën shtëpi, kishte dy fëmijë, një djalë 17 vjeç dhe një vajzë 14 vjeç.