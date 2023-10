Dokumenti konfidencial/ Strategjia e SHBA-së për Ukrainën: Korrupsionin si kërcënimin real për vendin

Zyrtarët e administratës Biden janë shumë më të shqetësuar për korrupsionin në Ukrainë sesa e pranojnë publikisht, sugjeron një dokument konfidencial i SHBA-së i parë nga POLITICO.









Versioni “i ndjeshëm, por i paklasifikuar” i planit afatgjatë të SHBA-së parashtron hapa të shumtë që po ndërmerr Uashingtoni për të ndihmuar Kievin të çrrënjosë keqpërdorimet dhe përndryshe të reformojë një sërë sektorësh ukrainas. Ai thekson se korrupsioni mund të bëjë që aleatët perëndimorë të braktisin luftën e Ukrainës kundër pushtimit të Rusisë dhe se Kievi nuk mund të shtyjë përpjekjet kundër korrupsionit.

“Perceptimet e korrupsionit të nivelit të lartë”, paralajmëron versioni konfidencial i dokumentit, mund të “minojnë besimin e publikut ukrainas dhe liderëve të huaj në qeverinë e kohës së luftës”.

Kjo është më e mprehtë se analiza e disponueshme në versionin publik pak të vënë re të dokumentit prej 22 faqesh, të cilin Departamenti i Shtetit duket se e ka postuar në faqen e tij të internetit pa bujë rreth një muaj më parë.

Versioni konfidencial i “Strategjisë së Integruar të Vendit” është rreth tre herë më i gjatë dhe përmban shumë më tepër detaje rreth objektivave të SHBA-së në Ukrainë, nga privatizimi i bankave të saj tek ndihma e më shumë shkollave për të mësuar gjuhën angleze deri tek inkurajimi i ushtrisë së saj për të miratuar protokollet e NATO-s. Shumë synime janë krijuar për të reduktuar korrupsionin që shkatërron vendin.

Publikimi i qetë i strategjisë dhe fakti që gjuha më e ashpër u la në versionin konfidencial, nënvizon sfidën e mesazheve me të cilat përballet ekipi Biden.

Administrata dëshiron të bëjë presion ndaj Ukrainës që të shkurtojë ryshfetin, jo vetëm sepse dollarët amerikanë janë në rrezik. Por të qenit shumë i zëshëm për këtë çështje mund të inkurajojë kundërshtarët e ndihmës së SHBA-së për Ukrainën, shumë prej tyre ligjvënës republikanë që po përpiqen të bllokojnë një ndihmë të tillë. Çdo perceptim i mbështetjes së dobësuar amerikane për Kievin gjithashtu mund të bëjë që më shumë vende evropiane të mendojnë dy herë për rolin e tyre.

Kur bëhet fjalë për ukrainasit, “ka disa biseda të sinqerta që ndodhin prapa skenave”, tha një zyrtar amerikan i njohur me politikën e Ukrainës. Ashtu si të tjerët, personit iu dha anonimiteti për të diskutuar një çështje delikate.

Grafiku ukrainas ka qenë prej kohësh një shqetësim i zyrtarëve amerikanë deri te presidenti Joe Biden. Por tema u theksua pas pushtimit të plotë të Rusisë në shkurt të vitit 2022, të cilin Biden e ka quajtur një betejë reale të demokracisë kundër autokracisë.

Për muaj të tërë, ndihmësit e Bidenit u përqëndruan në përmendje të shkurtra të korrupsionit. Ata donin të tregonin solidaritet me Kievin dhe të shmangnin dhënien e karburantit për një numër të vogël ligjvënësish republikanë kritikë ndaj ndihmës ushtarake dhe ekonomike të SHBA-së për Ukrainën.

Më shumë se një vit pas luftës në shkallë të gjerë, zyrtarët amerikanë po e shtyjnë çështjen më shumë në publik dhe privat. Këshilltari për sigurinë kombëtare, Jake Sullivan, për shembull, u takua në fillim të shtatorit me një delegacion nga institucionet ukrainase kundër korrupsionit.

Një zyrtar i dytë amerikan i njohur me diskutimet konfirmoi për POLITICO raportet se administrata Biden është duke biseduar me liderët ukrainas për kushtëzimin e mundshëm të ndihmës ekonomike të ardhshme me “reformat për të luftuar korrupsionin dhe për ta bërë Ukrainën një vend më tërheqës për investime private”.

Këto kushte nuk po konsiderohen për ndihmë ushtarake, tha zyrtari.

Një zëdhënës i ministrisë së jashtme të Ukrainës nuk iu përgjigj kërkesave për koment. Por presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka shkarkuar disa zyrtarë të lartë të mbrojtjes në një goditje të fundit ndaj korrupsionit të dyshuar – një mesazh për Shtetet e Bashkuara dhe Evropën se ai po dëgjon.

Strategjia e Integruar e Vendit është një produkt i Departamentit të Shtetit që bazohet në kontributet e pjesëve të tjera të qeverisë amerikane, duke përfshirë Departamentin e Mbrojtjes. Ai përfshin listat e qëllimeve, afatet kohore për arritjen e tyre dhe momentet historike që zyrtarët amerikanë do të donin t’i shihnin të goditura. (Departamenti i Shtetit prodhon strategji të tilla për shumë vende një herë në disa vjet.)

Një zyrtar i Departamentit të Shtetit, duke folur në emër të departamentit, nuk do të thoshte nëse Uashingtoni kishte ndarë versionin më të gjatë të strategjisë me qeverinë ukrainase ose nëse ekziston një version i klasifikuar.

William Taylor, një ish-ambasador i SHBA-së në Ukrainë, tha se shumë ukrainas të zakonshëm ka të ngjarë ta mirëpresin strategjinë sepse edhe ata janë të lodhur nga korrupsioni endemik në vendin e tyre.

Gjithçka është në rregull “për sa kohë që nuk pengon ndihmën që ne u ofrojmë atyre për të fituar luftën”, tha ai.

Dokumenti thotë se përmbushja e objektivave amerikane për Ukrainën përfshin përmbushjen e premtimeve të SHBA-së për pajisje dhe trajnime për të ndihmuar forcat e armatosura të Ukrainës të shmangin sulmet e Kremlinit.

Versioni konfidencial përshkruan gjithashtu qëllimet e SHBA-së si ndihma e elementeve të reformës së aparatit të sigurisë kombëtare të Ukrainës për të lejuar “qasje të decentralizuar, tolerante ndaj rrezikut për ekzekutimin e detyrave” dhe reduktimin e “mundësive për korrupsion”.

Edhe pse aleanca ushtarake e NATO-s nuk është afër lejimit të Ukrainës për t’u anëtarësuar, strategjia amerikane shpesh përmend një dëshirë për ta bërë ushtrinë e Ukrainës të miratojë standardet e NATO-s.

Një moment historik i shpresuar i renditur në versionin konfidencial është se Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës “krijon një trupë oficerësh të rinj dhe nënoficerësh të profesionalizuar me doktrinën dhe parimet standarde të NATO-s”.

Edhe formati dhe përmbajtja e dokumenteve të mbrojtjes ukrainase duhet të “pasqyrojë terminologjinë e NATO-s”, thotë një seksion konfidencial i strategjisë.

Një objektiv përfshin krijimin e një “plani të rezistencës në nivel kombëtar”. Kjo mund të aludojë në luftën kundër ukrainasve të zakonshëm nëse Rusia fiton më shumë territor. (Zyrtari i Departamentit të Shtetit nuk do ta sqaronte këtë pikë.)

SHBA-të gjithashtu duan të shohin Ukrainën të prodhojë pajisjet e veta ushtarake duke krijuar një “industri të mbrojtjes vendase të aftë për të mbështetur nevojat thelbësore”, si dhe një mjedis që nxit start-up-et e teknologjisë së informacionit të mbrojtjes, sipas një prej seksioneve konfidenciale.

Zyrtarët amerikanë duken veçanërisht të shqetësuar për rolin e një pakice elite në ekonominë e Ukrainës.

“Deoligarkizimi, veçanërisht i sektorëve të energjisë dhe minierave, është një parim thelbësor për të ndërtuar një Ukrainë më të mirë”, deklaron pjesa publike e strategjisë. Një tregues i suksesit, thuhet në versionin konfidencial, është se qeveria ukrainase “përqafon reforma kuptimplota që decentralizojnë kontrollin e sektorit të energjisë”.

Shtetet e Bashkuara duket se janë të etur për të ndihmuar institucionet ukrainase të ndërtojnë kapacitetet e tyre mbikëqyrëse. Qëllimet e listuara përfshijnë gjithçka nga ndihma e qeverive vendore për të vlerësuar rreziqet e korrupsionit deri te reformat në zyrat e burimeve njerëzore.

Si një shembull, strategjia thotë se SHBA po ndihmon Dhomën e Kontabilitetit të Ukrainës të përmirësojë pjesërisht punën e saj të auditimit dhe të lidhura me të, në mënyrë që të mund të gjurmojë mbështetjen e drejtpërdrejtë buxhetore nga Shtetet e Bashkuara.

Strategjia përshkruan mënyrat në të cilat Shtetet e Bashkuara po ndihmojnë sektorin shëndetësor të Ukrainës, mbrojtjen kibernetike dhe organizatat që luftojnë dezinformimin. Ai bën thirrje për mbështetjen e përpjekjeve dhe nismave antimonopol të Ukrainës për të nxitur rritjen e të ardhurave nga taksat për arkat e vendit.

Pjesa konfidenciale bën thirrje që sistemet financiare të Ukrainës “të rrisin kreditimin për të inkurajuar zgjerimin e biznesit” dhe një reduktim të rolit të shtetit në sektorin bankar.

Një moment historik i parashikuar për atë seksion është se “Alfa Bank kthehet në mënyrë transparente në pronësi private”. Kjo duket të jetë një referencë për një institucion që tani njihet si Sense Bank, i cili më parë ishte në pronësi ruse, por i shtetëzuar nga Ukraina.

Strategjia e SHBA duket se synon të sigurojë që Ukraina jo vetëm të ruajë orientimin e saj drejt Perëndimit, por që të zhvillojë lidhje të veçanta me Amerikën.

Një mënyrë se si Uashingtoni beson se kjo do të ndodhë është përmes gjuhës angleze. Strategjia tregon se Shtetet e Bashkuara po i ofrojnë ndihmë teknike dhe ndihmë të tjera ministrisë së arsimit të Ukrainës për të përmirësuar mësimin e anglishtes dhe se ajo beson se ofrimi i mësimeve të anglishtes mund të ndihmojë në riintegrimin e ukrainasve të çliruar nga pushtimi rus.

Zyrtarët amerikanë po ndihmojnë gjithashtu Ukrainën të ndërtojë kapacitetin e saj për të ndjekur penalisht krimet e luftës në sistemin e saj gjyqësor. Pikat e dëshiruara përfshijnë zgjedhjen e më shumë se 2,000 gjyqtarëve të rinj dhe pastrimin e një numri prej mbi 9,000 ankesash për sjellje të pahijshme gjyqësore.

Strategjia gjithashtu kërkon rindërtimin e pranisë diplomatike të SHBA-së në Ukrainë, duke u zgjeruar përtej Kievit në qytete të tilla si Lviv, Odesa, Kharkiv dhe Dnipro.

Për shkak të tërheqjeve të mëparshme të stafit të nxitur nga pushtimi rus në shkallë të plotë, “ambasada mbetet në gjendje krize”, thuhet në një nga seksionet publike. (Zyrtari i Departamentit të Shtetit nuk do të diskutonte numrin aktual të personelit të Ambasadës.)

Siç kanë bërë në komunikimet e kaluara të raportuara nga POLITICO, zyrtarët amerikanë vënë në dukje mënyrat shpikëse në të cilat Shtetet e Bashkuara po ofrojnë mbikëqyrje të ndihmës amerikane për Ukrainën, pavarësisht nga kufizimet për shkak të luftës. Këto përpjekje kanë përfshirë përdorimin e një aplikacioni të quajtur SEALR për të ndihmuar në gjurmimin e ndihmës.

Burimi: Politico.eu