Makthi i përjetuar nga 34-vjeçarja nga Kameruni në duart e zv/gardianit, kërcënimet dhe tentativa për vetëvrasje!

Një makth të papërshkrueshëm ka përjetuar për disa ditë me radhë një vajzë e re nga Kameruni nga duart e një zv/gardiani të departamentit të patrullës, i cili u arrestua nga “Të pakorruptuarit” e policisë fqinje, për trafikim njerëzor dhe përdhunim të mëvonshëm.









Sipas raportit të protothema.gr, polici 40-vjeçar fillimisht iu paraqit vajzës si një engjëll, por shumë shpejt u shndërrua në një demon, duke treguar fytyrën e tij të vërtetë.

Si iu afrua dhe e bindi të qëndronte me të

Sipas informacioneve ata janë takuar rreth 3 vite më parë gjatë patrullimit të policit në Athinë. Ai e takoi gruan jashtë një hoteli diku në Chalkokondili ku ajo qëndronte.

Ai fillimisht iu afrua me dashamirësi, e siguroi se meqenëse ishte polic, ajo nuk kishte asgjë për t’u frikësuar dhe e bindi të qëndronte në shtëpinë e tij. Kështu ndodhi. Vajza ka qëndruar me të, ndërsa ai ka nisur të kryejë edhe detyrat “bartëse”, duke e çuar në takimet e saj.

Mirëpo, me kalimin e ditëve, 40-vjeçari bëhej gjithnjë e më kërkues dhe agresiv, derisa, siç u ankua vajza, arriti deri në pikën që ta godiste dhe ta kërcënonte se nëse nuk do t’i bindej udhëzimeve të tij, do të ishte depërtuar ose jeta e saj do të vihej në rrezik.

“Në fillim ai po i thoshte të mos shqetësohej për asgjë. Se do ta mbrojë sepse është polic dhe se askush nuk mund ta lëndojë. Ai i kishte premtuar gjithashtu se do të martohej me të. Por më pas, siç u ankua ajo, ai filloi t’i kërkonte paratë që po fitonte dhe ta kërcënonte se do ta vriste ose do ta dëbonte nëse nuk ia jepte. Viktima kishte kërkuar azil politik dhe ishte kërcënuar se do të ndërpritej procesi”, sqaruan burime të mirëinformuara.

Ajo i shpëtoi tentativës së fundit të përdhunimit duke kërcënuar se do të vriste veten

Në të njëjtën kohë, duke përshkruar dramën që po përjetonte, gruaja i tha policisë se në të kaluarën, 40-vjeçari e kishte dhunuar vazhdimisht (jo së fundmi), ndërsa shtoi se në momentin e denoncimit, ajo nuk kishte mavijosje apo shenja të kohëve të fundit.

Së fundi, ajo ka treguar se kur ka ndodhur përpjekja e fundit për ta përdhunuar nga punonjësi i policisë, ajo ka arritur t’i shpëtojë nga duart duke kërcënuar se do të hidhej nga kati i 3-të i shtëpisë ku jetonin, duke bërë që 40-vjeçari të tërhiqej.