Më shumë 200 të pandehur shqiptarë paraqiten në gjykatat e Mbretërisë së Bashkuar në vetëm 10 ditë duke treguar shkallën e valës së krimit

Më shumë se 200 të pandehur shqiptarë u paraqitën në gjykatat e Britanisë së Madhe për vetëm dhjetë ditë, zbuloi një hetim i Essex News dhe Investigations.









Ishin 204 persona të kombësisë ose trashëgimisë shqiptare të listuar për ndjekje penale në lidhje me konspiracionin e dyshuar për furnizimin me drogë të klasit A, prodhimin e kanabisit, pastrimin e parave, kontrabandën e njerëzve, armët e zjarrit, dhunën dhe shkeljet, kërkimin e listave të gjykatave të kurorës në të gjithë vendin nga Newcastle në Plymouth. Pesë shqiptarë të tjerë u renditën për seanca të veçanta ekstradimi lidhur me vepra të ngjashme në Shqipëri ose vende të tjera evropiane gjatë së njëjtës periudhë. Ai tregon shkallën e ndikimit të krimit të organizuar shqiptar në sistemin anglez tashmë të sforcuar të drejtësisë penale, duke u përballur me një grumbull prej rreth 60,000 çështjesh gjyqësore të kurorës.

Mesatarisht kishte 22 shqiptarë që paraqiteshin në gjykatat e kurorës çdo ditë gjatë kësaj periudhe. Më 18 prill, 31 shqiptarë u renditën për t’u paraqitur në gjykatat e kurorës në lidhje me një sërë shkeljesh të supozuara. Numri më i ulët ishte 14 më 19 prill.

Eksperti anglez tha se shqiptarët kanë mbiemra unikë dhe disa emra unikë që nuk përdoren nga asnjë kombësi tjetër, duke i bërë të lehtë për t’u identifikuar.

Megjithatë, ai i kaloi emrat përmes një databaze të qytetarëve shqiptarë vetëm për t’u siguruar që emrat ishin me origjinë shqiptare.

Në disa nga seancat gjyqësore u diskutua gjatë provave se si të pandehurit kishin ardhur nga Shqipëria në Britaninë e Madhe dhe kishin përfunduar duke punuar në tregtinë e paligjshme të drogës.

Eksperti tha: “Për një shqiptar është e lehtë t’i dallojë nga mbiemrat dhe emrat e tyre për të kuptuar se janë shqiptarë. Janë emra të dalluar me mbiemra që përdoren vetëm në Shqipëri dhe jo në ndonjë vend tjetër edhe në Evropën Lindore”. Prisja të shihja disa raste, por kjo është një çmenduri dhe nuk e kisha menduar kurrë të shihja një numër kaq të lartë shqiptarësh që shfaqen çdo ditë në gjykatat britanike”.

Megjithatë, ai shtoi se edhe pse ka pasur një numër të madh të paraqitur në gjykatë, shumica e shqiptarëve që vijnë në Angli e bëjnë këtë për të punuar në mënyrë të ligjshme ose për arsye të tjera legjitime.

Ai shtoi: “Duhet të mbani mend gjithashtu se shumë nga njerëzit që paraqiten në gjykatë kanë qenë viktima të trafikimit dhe të detyruar ta bëjnë këtë”.

Ish DCI i Policisë së Met, Dave McKelvey tha: “Uau, më shumë se 200? Por, nuk duhet të habitemi pasi Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) ka thënë gjatë viteve të fundit se ata kanë marrë përsipër tregtinë e prodhimit të kokainës dhe kanabisit. “Ka të ngjarë që ndjekjet penale të jenë maja e një ajsbergu të madh pasi forcat e shtrira të policisë mund të synojnë vetëm një pjesë të grupeve të krimit që veprojnë brenda kufijve të tyre dhe jo të gjitha hetimet përfundojnë me ndjekje penale.

Një çështje në Derby Crown Court u desh të shtyhej me regjistrimin e gjykatës sepse “nuk ishte në gjendje të gjente një përkthyes”, megjithatë Ministria e Drejtësisë (MOJ) këmbënguli se numri i rasteve të prekura nga mungesa e përkthyesve po zvogëlohej. Shqiptarët përbëjnë numrin më të madh të të burgosurve të huaj në Angli dhe Uells, me 1,336 në burg në fund të vitit 2022. Në fillim të këtij viti doli se qeveria po siguron një marrëveshje me Shqipërinë për lirimin e të burgosurve me dënime prej katër vjetësh ose më shumë përpara me 1,500 £ grant risistemimi pas dëbimit nëse ata zotohen se nuk do të kthehen më në Angli. Gjetjet vijnë pasi ka dalë gjithashtu se shumica e kërkesave për azil të pranuara në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2022 ishin nga shqiptarët pas një rritjeje të mbërritjeve me varka të vogla përgjatë Kanalit. Statistikat e azilit të Home Office tregojnë se ishin më shumë se 14, 000 kërkesa për azil nga shqiptarët në vitin 2022, me 49 për qind të miratuara, 10,000 nga afganët dhe pak më pak se 8,000 nga iranianët. Kishte pak më pak se 5000 kërkesa për azil nga shqiptarët në vitin 2021. Vitin e kaluar Sekretarja e Brendshme Suella Braverman (lart) tha se rritja e kalimeve me varka të vogla çoi në një rritje të aktivitetit kriminal.

Komentet e saj erdhën pasi një raport i zbuluar i shërbimeve të sigurisë verën e kaluar tha se vendkalimet e Kanalit po përdoreshin nga grupet shqiptare të krimit të organizuar për të kontrabanduar punëtorë për drogë dhe ndërmarrje të tjera kriminale, me ata që përdornin pretendimet se ishin detyruar në kriminalitet si një mjet për të kërkuar azil. Kritikët e sulmuan zonjën Braverman mes pretendimeve se nuk kishte prova për të mbështetur pohimin e saj. Alp Mehmet, Kryetar i Migration Watch UK, (sipër) tha: “Ndoshta ata që e sulmuan Sekretaren e Brendshme për deklarimin e qartë, tani do të kërkojnë falje për traditimin e saj. “Fakti është se ne shpesh nuk e kemi idenë se cilët janë ata që vijnë ilegalisht sepse u kanë shkatërruar dokumentet e identitetit. Prandaj ata duhet të ndalohen, të trajtohen shpejt dhe të largohen përpara se të kenë mundësi të kryejnë krime. Një zëdhënës i NCA sugjeroi se teprica e rasteve gjyqësore të kurorës ka të ngjarë të jetë nga hetimet më të vogla të forcave të policisë lokale. Ne i kërkuam dhjetë forca policie, duke përfshirë policinë Met, West Midlands, Merseyside dhe Greater Manchester, të komentonin nëse po hetonin më shumë krime të drejtuara nga shqiptarët dhe sa hetime të tilla kishin kryer. Rreth gjysma u përgjigjën, por nuk pranuan të komentojnë. Një burim i Këshillit të Shefave të Policisë Kombëtare tha: “Në përgjithësi ofendimi nga shtetas të huaj, të cilët kanë hyrë në Angli si ilegalisht dhe legalisht, është rritur dhe policia vazhdon të bëjë gjithçka që mundet për të trajtuar çdo rritje të krimeve. “Ndërsa disa njerëz vijnë (në mënyrë të paligjshme ) me varka të vogla mund të vazhdojnë të kryejnë krime të mëtejshme, do të ketë nga ata që kërkojnë azil, disa do të hyjnë në ekonominë gri dhe do të punojnë ose jetojnë me një familje të gjerë, disa do të jenë të pambrojtur dhe do të jenë viktima ose do të bëhen viktima të shfrytëzimit. Padyshim që do të ketë nga ata që do të vazhdojnë të kryejnë krime dhe mund të ketë një sërë arsyesh pse kjo mund të ndodhë si shfrytëzimi, skllavëria e borxhit dhe bandat e krimit të organizuar”.

Një zëdhënës i Home Office tha: “Siç bëjmë me shkelësit nga e gjithë bota, nëse dikush nga Shqipëria shpallet fajtor për kryerjen e një krimi të rëndë në Angli, ne do të kërkojmë t’i dërgojmë ata në shtëpi. “Që nga nënshkrimi i Komunikatës së Përbashkët në dhjetor, mbi 1000 shtetas shqiptarë janë kthyer në vendin e tyre. “Megjithatë, ne e vlerësojmë komunitetin shqiptar në Britaninë e Madhe dhe mirëpresim shumë shqiptarë që udhëtojnë në Mbretërinë e Bashkuar ligjërisht dhe kontribuojnë ndjeshëm në shoqërinë britanike”. Disa shqiptarë të tjerë u burgosën për vepra të krimit të organizuar gjatë periudhës së hulumtimit. Alban Koci, 32 vjeç, (sipër) i diplomuar nga Enfield, u paraqit në Gjykatën e Kurorës së Southampton për dënim më 28 prill. Ai u ndalua nga policia në qytet teksa ngiste një Peugeot të zi në mars, kur gjetën 1.1 kg kokainë, me një rrugë vlera deri në 40,000 £, mbështjellë me një qese Tesco dhe fletë metalike. Gjykata dëgjoi se Koci kishte mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar me vizë amerikane, por nuk ishte në gjendje të gjente punë dhe si rezultat “ra me shqiptarë të tjerë”. Ai pretendoi se dorëzimi ishte një prej 500 £.

Duke u mbrojtur, Chris Gager tha se klienti i tij u largua nga Shqipëria pas një tërmeti dhe pandemie në një përpjekje për të “gjetur punë”. Ai u burgos për katër vjet. Në të njëjtën ditë në Gjykatën e Sheffield Crown u dënua Edison Meshi, 22 vjeç, pa vendbanim të caktuar. Ai u akuzua për veprën penale të prodhimit të një droge të kontrolluar të klasit B, kanabis, pas një hetimi të policisë në një fabrikë kanabisi në South Yorkshire më 23 mars. Gjykatësi e burgosi ​​me dy vjet. Pasi Nazeraj Shygyri, 26 vjeç, nga Twickenham, u burgos për 13 muaj në Gjykatën e Kurorës së Leeds më 17 prill, për veprën e furnizimit me kanabis, në Shqipëri u raportua se ai kishte qenë në arrati për një vit para arrestimit.

Xhulio Shehaj, 26 vjeç (sipër) pa vendbanim fiks u kap duke kultivuar një fabrikë kanabisi me 206 bimë në një shtëpi në Cardiff më 13 mars, ai pretendoi se ishte “nga dëshpërimi” për të shlyer rreth 20,000 £ borxhe. Gjykata e Cardiff Crown, e ulur në Gjykatën e Magjistraturës Merthyr, më 19 prill dëgjoi se ai erdhi nga Shqipëria në fund të vitit 2020 për shkak të borxheve dhe u miqësua me shqiptarë të tjerë që e njohën me prodhimin e kanabisit. Regjistruesi Neil Owen-Casey tha se ishte “një operacion i sofistikuar” dhe e dënoi atë me dy vjet e gjashtë muaj burg.

Leutrim Krasniqi, 28 vjeç, nga Londra u burgos për gjashtë vjet në Gjykatën e Nottingham Crown më 18 prill pasi më herët u shpall fajtor për komplot për të poseduar një armë zjarri me qëllim për të rrezikuar jetën.

Gjykata dëgjoi bashkatdhetarin e tij Ergys Zekaj, 25 vjeç, nga Londra, që kishte marrë armë zjarri të konvertuara nga një punëtori ilegale e drejtuar nga një grup krimi britanik në Mansfield, i cili u bastis në korrik 2021.