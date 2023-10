Mungon i frikshmi i sulmit, Çekia publikon listën e futbollistëve të grumbulluar për duelin ndaj Shqipërisë

Kombëtarja çeke, e drejtuar nga trajneri Jaroslav Silhavy, ka prezantuar mbrëmjen e së hënës lojtarët e grumbulluar për ndeshjet e ardhshme ndaj Shqipëri dhe Ishujve Faroe, të vlefshme për kualifikueset e Europianit. Çekët do të jenë mysafirë në Tiranë më datën 12 tetor, ndërkohë që do të përballen me Ishujt Faroe 3 ditë më vonë.









Për sa i përket futbollistëve të grumbulluar, bie në sy mungesa e yllit të sulmit, Patrik Shik. Futbollisti i Leverkusen është i dëmtuar, dhe nuk ka arritur të rikuperohet ende.

LISTA E PLOTË E ÇEKISË:

Portierë: Ondřej Kolář (SK Slavia Prague), Tomáš Koubek (FC Augsburg), Matěj Kovář (Bayer 04 Leverkusen), Matouš Trmal (FK Mladá Boleslav).

Mbrojtës: Martin Frýdek (FC Luzern), Robin Hranáč (FC Viktoria Plzeň), Jakub Jugas (Cracovia), Aleš Matějů (Palermo FC), Lukáš Masopust (SK Slavia Prague), Filip Panák (AC Sparta Prague), Tomáš Vlček (SK Slavia Prague), Tomáš Wiesner (AC Sparta Prague), Jaroslav Zelený (AC Sparta Prague), David Zima (FC Torino).

Mesfushorët: Pavel Bucha (FC Viktoria Plzeň), Lukáš Kalvach (FC Viktoria Plzeň), Jakub Pešek (AC Sparta Prague), Pavel Šulc (FC Viktoria Plzeň).

Sulmues: Tomáš Chorý (FC Viktoria Plzeň), Vasil Kušej (FK Mladá Boleslav), Jan Matoušek (Bohemians Praha 1905), Tomáš Pekhart (Legia Varshavë).