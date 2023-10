“Si e shkela ashtu”? Mashtrimet me kartat e kreditit, taksistit i morën 21 mijë euro brenda 5 minutave

Po shtohen ankesat e viktimave që nuk dyshojnë, të cilët u mashtruan nga njerëz të zgjuar nën maskën e ‘Market Pass’.









Sipas një ankese të re, brenda disa sekondash njw taksisti i janë marrë 12,000 euro nga llogaria bankare (5,998 euro me transfertën e parë dhe 5,998 me të dytën).

Viktima është një shofer taksie 47-vjeçar nga Galati dhe foli për protothema.gr, duke shpjeguar se njeriu mendjemprehtë që e mashtroi, u prezantua si ndihmës i kontabilistit të tij, duke përsëritur se “më kapi në gjumë, fjalë për fjalë”.

Gjithçka nisi mesditën e së hënës (2/10) në orën 15.30 kur mori një telefonatë dhe e mori në gjumë. “Më kanë marrë në telefon dhe më kanë thënë që në emrin tim është miratuar ‘Leja’ e Marketit. Më tha se është ndihmësi i kontabilistit tim dhe më ka zënë fjalë për fjalë në gjumë”, deklaroi fillimisht ai për protothema.gr.

Siç shpjegoi më vonë: “Më tha se duhej të shkoja në ATM për të transferuar paratë. Ai më udhëzoi dhe bëra transfertën e parave. Kisha futur kartën dhe më jepte disa kode për të bërë transfertat”.

Mirëpo, pas dy transfertave te kontabilisti mashtrues i cili ka mbledhur 12,000 euro, 47-vjeçari ka kërkuar të flasë me kontabilistin e tij. “Unë i them, “më jep një… (ai përmend emrin e kontabilistit të tij)” dhe ai thotë, “ai ka koronavirus”, tha ai, duke shtuar se në atë moment u shqetësua, e mbylli telefonin dhe mori kontabilistin e tij duke përshkruar drejtpërdrejt atë që ndodhi. “Si e shkela kështu? Ai po më drejtonte sikur të më kishte hipnotizuar – pyeste ai vazhdimisht.

Pasi ka kuptuar se çfarë ka ndodhur, ka marrë bankën, ka anuluar kartën dhe më pas ka shkuar te policia për të denoncuar. Në fakt, siç tha ai për protothema.gr, ai kishte diskutuar me vëllain e tij polic për mashtrimet e Market Pass që zbulohen në intervale të rregullta.

Mirëpo, siç na tha 47-vjeçari, burri i zgjuar e thërriste herë pas here kur i mbyllte telefonin për të marrë kontabilistin. “Ai ishte akoma duke më marrë. Përsëri dhe përsëri për të marrë më shumë para”, ndërsa kur taksisti e ktheu për ta pyetur për arsyen, mashtruesi kishte çaktivizuar numrin.

Këshilla nga policia për të shmangur mashtrimin e qytetarëve

Me rastin e incidenteve të mashtrimit të qytetarëve, në qarqe të ndryshme të vendit, nga persona mendjemprehtë, të cilët afrohen kryesisht me të moshuar dhe u zhvatin shuma parash me pretekste dhe marifete të ndryshme, Policia greke rekomandon:

– Mos u bindni lehtë nga njerëzit të cilët ju “qasen” si të njohur të të afërmve – personave miqësorë.

– Jini veçanërisht të kujdesshëm ndaj personave të panjohur që tentojnë të hyjnë në shtëpinë tuaj me pretekste dhe truke të ndryshme.

– Në këtë rast, kujdesuni për sendet tuaja personale, për të shmangur mundësinë e largimit të tyre me metodën e punësimit.

– Jini veçanërisht të kujdesshëm kur të huajt përpiqen t’ju bindin të paguani një shumë parash, me pretekstin e një nevoje urgjente për një të afërm ose mik (p.sh. shtrimi në spital). Ata mund të provojnë të njëjtën gjë përmes telefonit. Për të njëjtat arsye, mos u dorëzoni ndaj ftesave për t’u takuar (datat, etj.).

– Në rastet kur të huajt thërrasin një urgjencë të një të afërmi të njohur, gjithmonë kërkoni të kontaktoni me të afërmin tuaj të njohur me telefon për të konfirmuar atë që ata thërrasin. Komunikimi duhet të bëhet me telefonin tuaj dhe me iniciativën tuaj dhe nuk duhet të pranoni të flisni me një person që është thirrur nga të panjohur.

– Në çdo rast deklaroni se nuk do të dorëzoni para nëse nuk shfaqen të njohurit tuaj.

– Mos pranoni në asnjë rrethanë persona të panjohur t’ju çojnë në një dyqan krediti ose ATM për të tërhequr një shumë parash.

– Mos u bindni lehtësisht nga blerjet me ujdi të produkteve të rekomanduara nga njerëz të panjohur, veçanërisht pa i parë më parë këto produkte.

– Mos u bindni nga persona të panjohur, të cilët paraqiten si punonjës të një Shërbimi Publik apo organi tjetër për të rregulluar një problem teknik, nëse nuk i keni telefonuar më parë.

– Mos u bindni kur të huajt ju kërkojnë të paguani para për borxhet e të njohurve ose të afërmve në shërbimet publike ose në dyqane-kompani për blerjen e shërbimeve që ofrojnë mallra.

– Theksohet se spitalet apo shërbimet publike nuk përdorin praktikën që punonjësit e tyre të shkojnë në shtëpi apo vende publike dhe t’u kërkojnë qytetarëve të paguajnë para për shërbimet që ofrojnë.

– Mbani gjithmonë në dispozicion numrat e telefonit që duhet të kontaktoni në rast urgjence (Policia, Zjarrfikëset, Spitalet, të afërmit, etj.).

– Përpiquni të ruani karakteristikat e autorëve, si dhe mjetet që ata drejtojnë (numri i regjistrimit, marka e mjetit, ngjyra etj.), për të ndihmuar punën e autoriteteve ligjzbatuese.

– Informoni gjithmonë autoritetet policore, edhe në rast të një tentative mashtrimi ndaj jush.