I siguroi një 39-vjeçareje, pasaportë false, arrestohet në portin e Durrësit 40-vjeçari nga Kosova

Një 39-vjeçare ka tentuar të kalojë në Portin e Durrësit me pasaportë false. Ajo është kapur nga efektivët në tentativë për t’u larguar nga vendi.









Ndaj 39-vjeçares me iniciale Z. B., nga Kosova ka nisur procedimi penal.

Ndërsa është arrestuar një 40-vjeçar me iniciale U. B., po ashtu nga Kosova, i cili dyshohet se e ka pajisur me pasaportë false një me qëllim kalimin e kundërligjshëm të kufirit.

Njoftimi:

Policia Kufitare, kontrolle dhe verifikime, për parandalimin e kalimit të kufirit, në mënyrë të kundërligjshme. I siguroi një 39-vjeçareje, pasaportë false, që ajo të dilte ilegalisht nga vendi, arrestohet 40-vjeçari nga Kosova, rezident në Zvicër. Procedohet penalisht 39-vjeçarja nga Kosova, për përdorim të dokumentit fals dhe për kalim të paligjshëm të kufirit shtetëror.

Sekuestrohet pasaporta e dyshuar false. Shërbimet e Policisë Kufitare të portit të Durrësit, bazuar në analizën e riskut dhe si rezultat i përdorimit të pajisjeve bashkëkohore dedektuese, kanë konstatuar dhe goditur një rast të pajisjes me dokumente false, me qëllim kalimin e kundërligjshëm të kufirit. Për këtë rast u vu në pranga shtetasi kosovar U. B., 40 vjeç, rezident në Zvicër, si dhe u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen Z. B., 39 vjeçe, banuese në Kosovë.

Shtetasja Z. B. u kap nga shërbimet e Policisë Kufitare, në dalje të vendit, në portin e Durrësit, gjatë tentativës për të dalë nga vendi, me një pasaportë të dyshuar të falsifikuar, me të cilën nga veprimet hetimore, rezultoi se e ka pajisur shtetasi i arrestuar U. B. Pasaporta e dyshuar false u sekuestrua si provë materiale. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.