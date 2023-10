Çfarë po ndodh në Itali? Përplasje vdekjeprurëse e supermakinave, dy persona të vdekur!

Një çift turistësh zviceranë vdiqën tragjikisht në një aksident automobilistik gjatë turneut të tyre me supermakina në Sardenjë.









Sipas Daily Mail, e cila publikoi pamjet e përplasjes tronditëse, Ferrari që mbante turistët, të moshës 63 dhe 67 vjeç, u përmbys dhe shpërtheu në flakë pas një tentative të dështuar parakalimi që shkaktoi edhe përmbysjen e një autokoline.

Videoja tregon makina që arrijnë dhe kalojnë fugonin e bardhë të kampit në një rrugë në jug të Sardenjës. Disa sekonda më vonë, një Ferrari i kuq tenton të kapërcejë një Lamborghini blu në të njëjtën kohë, duke bërë që dy supermakinat të përplasen dhe Lamborghini të godasë fundin e karvanit, duke bërë që ai të përmbyset.

Siç raporton gazeta britanike, Ferrari ka dalë nga rruga, është përmbysur dhe ka shpërthyer në flakë, me çiftin e turistëve të bllokuar brenda.

Në aksident u plagosën edhe çifti në makinë, turistë nga qyteti Selva di Val Gardena dhe çifti indian në Lamborghini.

Autoritetet e Sardenjës po hetojnë ngjarjen.

Sipas mediave italiane, të gjithë pasagjerët e supermakinave morën pjesë në turneun Sardinia Supercar Experience që nisi në Teulada dhe do të përfundonte me mbërritjen e pjesëmarrësve në Olbia.

Turi zgjat disa ditë, gjatë të cilit turistët vizitojnë vende të rëndësishme të ishullit duke ngarë Ferrari dhe Lamborghini, ndërsa kalojnë mbrëmjet e tyre në hotele luksoze.

Kompania që organizon turet me guidë u jep mundësinë të interesuarve të marrin pjesë në event me makinën e tyre ose të marrin me qira një nga automjetet e saj luksoze, me koston e rritjes sigurisht me mijëra euro në rastin e dytë.

Shikoni videon