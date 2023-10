Deklaruan se do të martohen këtë vjeshtë, zbulohet data dhe vendi që Lindi Islami dhe Venera Lumani do të mbajnë ceremonin

Këngëtari i njohur Lindi Islami dhe partnerja e tij Venera Lumani janë një ndër çiftet më të dashura nga publiku shqiptar.









Sipas disa burimeve për revistën “Who”, Lindi dhe Venera do të kurorëzojnë dashurinë e tyre me martesë këtë fundjavë, më 7 tetor.

Megjithëse lajmi akoma nuk është konfirmuar akoma nga çiftit, sipas burimeve ceremonia do të zhvillohet në mjediset e një hoteli në bregdet.

Kujtojmë që disa muaj më parë gjatë një interviste në emsionin “Ftesë në 5”, këngëtarja zbuloi se do të martohen, ndërsa tregoi se ceremonia do të mbahet në vjeshtë.

“Fund shtatori, fillim tetori do bëjmë diçka të vogël që me siguri do të bëhet e madhe”- tregoi Venera duke mos dhënë më shumë detaje.