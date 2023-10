Dortmund “tremb” Piolin: Nuk humbasin në shtëpi prej dy vitesh në Champions, s’është ndeshje vendimtare

Trajneri i Milanit, Pioli ka vlerësuar në maksimum Dortmundin, në prag të ndeshjes së mesjavës në transfertë ndaj verdhezinjve në Champions.









“Është një ekip që ka arritje të rëndësishme në shtëpi. Në Bundesligë nuk kanë humbur prej një viti, në Champions kanë dy vite pa humbur.

Ne i dimë shumë mirë vështirësitë që do të hasim. Bëhet fjalë për një ekip teknik por në të njëjtën kohë energjik dhe intensiv. Do të nevojitet një performancë e nivelit të lartë. Nuk do të jetë ndeshje vendimtare, por e rëndësishme, me siguri”.

Për grupin: “Do të jetë një grup i ekuilibruar. Çdo ndeshje bëhet shumë e rëndësishme. Për këtë arsye ne do të përpiqemi të bëjmë paraqitjen tonë më të mirë të mundshme, edhe sepse nuk arritëm të fitonim në shtëpi në ndeshjen e parë. Marrja e një pozitive Rezultati do të jetë i rëndësishëm” – tha ai.