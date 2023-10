A është supa, ushqimi i duhur kur keni ethe?

Supa është ushqimi i preferuar për shumë njerëz, madje ajo mund t’ju kujtojë ushqimin që gjyshja ju ka dhënë kur sëmureshit në fëmijëri









Edhe pse konsiderohet si një ushqimi i mirë për rastet kur keni temperaturë ose ndonjë sëmundje tjetër, duhet të dini se kjo varet nga lloji i supës. Në disa raste, disa lloje supe mund të përkeqësojnë simptomat tuaja, për këtë arsye AgroWeb.org ju njeh më poshtë me llojet e supës që duhet të shmangni për shqetësime të caktuara.

Përfitimet e supës

Supa mund të jetë e mirë kur keni temperaturë, sepse mund t’ju ndihmojnë të qëndroni të hidratuar. Kjo është një mënyrë për të marrë lëngjet që ju nevojiten, veçanërisht nëse keni diarre ose jeni në rrezik për dehidrim.

Lëngu i ngrohtë i supës mund ta mbajë fytin tuaj të lagësht dhe të lehtësojë dhimbjen nëse ethet tuaja janë shkaktuar nga një infeksion i fytit ose nga ftohja e zakonshme.

Lloji i supës që rekomandohet në rastet e të ftohurit

Gjyshet betohen për vetitë shëruese të supës së pulës dhe AgroWeb.org pajtohet me to. Jo vetëm që redukton inflamacionin e fytit, por avulli mund të lehtësojë bllokimin e hundëve. Supa e pulës e bërë me lëngun e kockave të pulës, përmban minerale dhe vitamina të rëndësishme, veçanërisht kur në të shtohen edhe perime si karotat, hudhrat dhe qepët.

Edhe pse nuk është vërtetuar se shëron ftohjen e zakonshme ose ndonjë sëmundje tjetër, konsumi nuk do t’ju dëmtojë dhe ju do të korrni përfitimet e hidratimit.

Rastet kur nuk duhet të konsumoni këto lloje supash

Nëse ethet janë shkaktuar nga një virus i stomakut dhe jeni duke përjetuar të vjella dhe diarre, qëndroni larg supave me bazë qumështi. Produktet e qumështit mund të përkeqësojnë diarrenë dhe këto supa nuk bëjnë përjashtim.

Nëse keni temperaturë të lartë dhe nuk keni oreks, ose nëse keni dhimbje të forta fyti, skuqje të pashpjegueshme ose të vjella të vazhdueshme së bashku me temperaturë, është mirë të konsultoheni me një mjek. Supat që janë pikante ose me bazë domatesh mund të përkeqësojnë dhimbjen e fytit, kështu që nëse temperatura juaj shoqërohet me gërvishtje të fytit, shmangni këta irritues të mundshëm./AgroWeb.org