Forebes: Sa miliarderë ka në botë për vitin 2022?

Numri i përgjithshëm i miliarderëve globalë ra me 3.5%, pasi pati rënie të ndjeshme në kapital dhe tregje të tjera në vitin 2022.









Në vitet e para të pandemisë, kur shumica e njerëzve iu drejtuan produkteve dhe blerjeve në internet, duke punuar nga shtëpia dhe duke bërë jetën e tyre të përditshme në një mënyrë ndryshe, gjithnjë e më shumë miliarderë dhe sipërmarrës panë që pasuritë e tyre të rriteshin. Një shembull kryesor ishte themeluesi dhe CEO i Amazon, kompania më e madhe në botë e tregtisë elektronike, i cili rriti fitimet e gjigantit të tij dhe portofolin e tij personal më shumë se kushdo tjetër. Megjithatë, kthimi në normalitet ka sjellë ndryshime dhe rënie të fitimeve për kastën e miliarderëve, sipas një raporti të ri nga firma globale e inteligjencës së të dhënave Altrata. Në fakt, numri i tyre dhe pasuria e tyre totale ranë.

Reduktimi i pasurisë totale

Studimi i Altrata vë në dukje se në vitin 2022 kishte 3,194 miliarderë në botë, 3.5% më pak nga viti 2021. I njëjti burim zbulon se pasuria totale e miliarderëve ishte gjithashtu në rënie në vitin 2022, me 5.5%, duke arritur në 11.1 trilion dollarë, nga 13.1 trilion dollarë 2021.

Një humbës i madh në 2022 mund të jetë Jeff Bezos, pasuria neto e të cilit ra me 57 miliardë dollarë për shkak të rënies prej 38% të çmimit të aksioneve të Amazon më 10 mars. Elon Musk gjithashtu pa një rënie të vogël por të konsiderueshme, duke humbur 39 miliardë dollarë, gjë që e rrëzoi atë nga vendi kryesor i njerëzve më të pasur në botë, sipas listës së Forbes.

I njëjti raport shpjegon se rënia e pasurisë vjen si pasojë e rënies së tregjeve të kapitalit, e cila ka sjellë rritjen e normave të interesit, inflacionin dhe rritjen e kujdesit të investitorëve, të cilit nuk i kanë shpëtuar as klasat e miliarderëve. Në mënyrë të ngjashme, revista Forbes shpjegon se për të dytin vit radhazi, këto shuma po bien, me trazira politike dhe sociale që prekin tregjet publike dhe private.

Cilat vende në botë kanë njerëzit më të pasur?

Pavarësisht këtyre rënieve, SHBA, dhe konkretisht Nju Jorku, vazhdon të jetë qyteti me më shumë miliarderë në vitin 2022 – 136 – sipas gjetjeve të Altrata. Hong Kongu vjen i dyti, me 122 miliarderë, i ndjekur nga San Francisko, me 84.

Shtetet e Bashkuara kishin më shumë miliarderë në vitin 2022, me 955 njerëz. Kina pasoi me 357 persona, ndërsa Gjermania u rendit në vendin e tretë me 173 miliarderë. Azia, megjithatë, pa rënien më të madhe të miliarderëve, të cilët ranë me 7.1% në 835 persona. Amerika Latine dhe Karaibet morën goditjen e radhës më të madhe, me rënie prej 3.4%, duke lënë vetëm 141 miliarderë, ndërsa Amerika e Veriut zuri vendin e tretë për sa i përket rënies, me numrin e miliarderëve që ra 2.3% në 1011.

Sipas listës së Forbes, Greqia përfaqësohet në listën e miliarderëve nga Maria Angelikousis, Marianna Latsis, Telis Mystakidis, Philip Niarchos, Vardis Vardinoyannis dhe Stelios Hadjiyannou.