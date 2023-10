GJKKO e kishte lënë në “arrest shtëpie”, kapet duke udhëtuar me automjet 19-vjeçari! I gjendet drogë e shkop bejsbolli

Policia e Kukësit ka arrestuar një 19-vjeçar i cili theu masën e sigurisë “arrest shtëpie” të caktuar nga GJKKO.

I riu Gerald Metallari u kap duke udhëtuar me automjet dhe brenda makinës u gjet kanabis dhe një shkop bejsbolli.

Ndërsa u proceduan në gjendje të lirë 2 pasagjerët që ishin në automjetin që drejtonte i arrestuari.

Ndaj 19-vjeçarit ishte caktuar masa “Arrest në shtëpi”, nga Gjykata kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve” dhe “Kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror”, të kryera në bashkëpunim, më shumë se një herë.

Njoftimi i policisë:

