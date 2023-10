“Do keni pasoja në Perëndim”/ Ukraina akuzon firmat kineze të naftës dhe gazit për sponsorizimin e luftës së Rusisë

Tre gjigantë energjetikë kinezë janë shtuar në listën e bizneseve të Ukrainës që po ndihmojnë në financimin e pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë, një lëvizje që Kievi thotë se do të ketë pasoja për punën e tyre në Perëndim.









Në një deklaratë të martën, Agjencia Kombëtare e Ukrainës për Parandalimin e Korrupsionit konfirmoi se Korporata Kombëtare e Naftës në det e Kinës (CNOOC Group), Korporata Petrokimike e Kinës (Sinopec Group) dhe Korporata Kombëtare e Naftës së Kinës (CNPC) ishin renditur të gjithë si “sponsorë ndërkombëtarë të luftës”.

Sipas zyrtarëve, tre kompanitë shtetërore – bizneset më të mëdha të naftës dhe gazit të Kinës – po zbatojnë në mënyrë aktive projekte të përbashkëta së bashku me homologët e tyre rusë dhe ndihmojnë në financimin e industrive ushtarake dhe të armëve të Moskës “duke paguar taksa të konsiderueshme” shtetit.

Sipas agjencisë, përfshirja në regjistër do të shënohet përmes sistemeve të pajtueshmërisë dhe do të dekurajojë firmat jashtë vendit që të punojnë me firmat e listuara.

Ndërsa Kina ka refuzuar të dënojë hapur luftën e Rusisë në Ukrainë, ajo ka shprehur vazhdimisht shqetësimin për pasojat ekonomike të konfliktit dhe madje ka mbështetur një rezolutë të OKB-së në maj që kritikonte “agresionin” e Moskës.

Megjithatë, Ukraina ka rritur zbatimin e saj kundër bizneseve kineze dhe subjekteve shtetërore që thotë se po bashkëpunojnë me Rusinë, duke listuar më parë Korporatën Shtetërore të Inxhinierisë së Ndërtimit të Kinës, tregun online Alibaba dhe kompaninë e telekomunikacionit Xiaomi.

Rusia e ka parë Kinën si një treg eksporti në rritje për naftën dhe gazin, duke zëvendësuar klientët që humbi në Evropë si rezultat i pushtimit të Ukrainës vitin e kaluar. Presidenti Vladimir Putin në mars njoftoi një tubacion të ri të madh, të quajtur Power-of-Siberia 2, që do të transportojë 50 miliardë metra kub gaz në Kinë përmes Mongolisë. Megjithatë, kritikët thonë se Kina do të blejë energji vetëm me një ulje të konsiderueshme dhe masa është më shumë simbolike sesa praktike.

Në prill, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy mbajti një telefonatë dypalëshe me liderin kinez Xi Jinping – e para që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë. Duke e përshkruar bisedën si “të gjatë dhe kuptimplotë”, Zelenskyy tha se besonte se rritja e kontakteve diplomatike do të kishte rezultate pozitive.