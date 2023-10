Një tërmet i fuqishëm trondit Napolin, rrënojat përplasen mbi makina, rritet frika e shpërthimit të madh vullkanik!

Banorët në Napoli, Itali dolën në rrugë të hënën vonë në mbrëmje pas një tërmeti që, megjithëse jo i fortë, u kujtoi atyre se ata jetojnë në një zonë potencialisht të rrezikshme.









Tërmeti me magnitudë 4 u regjistrua në orën 22:08 në Fushat Phlegraean, pak jashtë Napolit.

Thellësia fokale, sipas Institutit Italian të Gjeofizikës, ishte vetëm tre kilometra.

Lëkundjet janë ndjerë fuqishëm në Napoli, pak kilometra më tutje, ku shumë njerëz kanë dalë në rrugë. Nuk ka të lënduar, por janë shënuar dëme në makina nga mbeturinat që kanë rënë mbi to.

Javët e fundit, dhjetëra lëkundje janë regjistruar në zonën e Fushave Flegraean, e cila është vullkanike dhe sizmike. Të mërkurën e kaluar pati edhe një tërmet 4.2 Rihter, më i madhi në 40 vjet në rajon.

Fushat Phlegraean, siç theksohet nga Daily Mail, është supervullkani më i madh aktiv në Evropë. Për herë të fundit shpërtheu në vitin 1538.

Fusha vullkanike, e quajtur “e shqetësuar”, është nën monitorim të vazhdueshëm, me shkencëtarët që besojnë se është në një fazë shumë të rrezikshme dhe afër pikës së thyerjes. Kjo do të thotë se në tokë do të hapet një çarje e madhe nga e cila do të derdhen gazra, e cila do të lehtësojë presionin.

Ata paralajmërojnë gjithashtu se në të ardhmen mund të shohim tërmete më të fuqishme.

Ndërkohë banorët e zonës pohojnë se Mbrojtja Civile po i përgjigjet me vonesë kërkesave të banorëve.

Ministri i Mbrojtjes Civile pranoi se po hartohen plane me autoritetet në Napoli për evakuimin e sigurt të popullsisë në rast nevoje. Rreth 500,000 njerëz jetojnë në zonën përreth.

